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Sunday النهار

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نوير في الهجوم


يقول المصور دان مولان: «كنت موجودا في ممر الملعب في مكان عال مرتديا حزاما به كاميرتان وعدستان مربوطتان أمامي. وكان ذلك عندما خرج نوير من مرماه وشارك في ركلة ركنية في اللحظات الأخيرة من المباراة. في كثير من الأحيان لا تستطيع التقاط صورة وحراس المرمى داخل إطار الصورة. ووجودك في زاوية عالية مثل هذه، ولا تعرف الفريق المهاجم من الفريق المدافع، شيء لا يحدث في معظم مباريات كرة القدم. وما جعل هذه الصورة جذابة هو أن الكرة في الهواء، وجميع اللاعبين ينظرون إليها. إن رؤية وجوه اللاعبين تضيف بعدا إلى الصورة - خاصةً من أعلى».


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