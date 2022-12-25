الاحتفال مع الأم أجمل

Sunday النهار

لم يفت المصور ألكساندر حسن شتاين اللحظات الجميلة للاعبي المغرب وكل واحد منهم يحتفل مع والدته بالفوز، وهنا يشرح كواليس هذه الصورة الرائعة لسفيان بوفال مع والدته: «بالنسبة لهذه اللعبة ، أتيحت لي الفرصة للعمل من موقع متميز في المنبر الإعلامي مباشرة فوق المقاعد. عادة يضعوننا في ميدان اللعب، لذلك كان من الجيد الحصول على منظور مختلف - خاصة بالنسبة إلى هذه اللقطة لسفيان بوفال المغربي وهو يرقص احتفالا بوالدته. كانت لحظة سحرية إذ وجد بوفال والدته من المدرجات واصطحبها إلى أرض الملعب للاحتفال والرقص معا ليراها العالم. لقد كنت مفتونا تماما بالمرح والجو حيث رقص الاثنان معا بشكل جميل - لحظة سيتذكرانها لبقية حياتهما».

