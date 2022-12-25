loader

Sunday النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ركلة جزاء


التقط المصور ماتياس هانغست هذه الصورة الرائعة للخطأ الذي الذي ارتكبه حارس بولندا تشيزني على ميسي وحصل على ركلة جزاء، ويقول عنها: «كلفت بالعمل على منصة العرض لهذه المباراة. هذا يعني أنه يُسمح لك بالبقاء على سطح الاستاد، مؤمنا بحزام وكابلات أمان لتغطية مباراة كرة قدم من منظور عين الطائر. إنه يعطي منظورا فريدا ومختلفا. كنت أركز بشكل كامل على هجوم الأرجنتين لأن ميسي هو أحد اللاعبين الأساسيين في هذه البطولة. لا يحدث في كثير من الأحيان أن ينتهي به الأمر في مواجهة مع حارس مرمى، وكنت سعيدا بتغطيته بعدسة 400 مم. وانتهى الأمر بيد حارس المرمى تشيزني في وجه ميسي بدلا من ضرب الكرة. أهدر ميسي ركلة الجزاء الناتجة، لكن الفريق فاز بالمباراة».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة