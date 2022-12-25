Sunday النهار

التقط المصور ماتياس هانغست هذه الصورة الرائعة للخطأ الذي الذي ارتكبه حارس بولندا تشيزني على ميسي وحصل على ركلة جزاء، ويقول عنها: «كلفت بالعمل على منصة العرض لهذه المباراة. هذا يعني أنه يُسمح لك بالبقاء على سطح الاستاد، مؤمنا بحزام وكابلات أمان لتغطية مباراة كرة قدم من منظور عين الطائر. إنه يعطي منظورا فريدا ومختلفا. كنت أركز بشكل كامل على هجوم الأرجنتين لأن ميسي هو أحد اللاعبين الأساسيين في هذه البطولة. لا يحدث في كثير من الأحيان أن ينتهي به الأمر في مواجهة مع حارس مرمى، وكنت سعيدا بتغطيته بعدسة 400 مم. وانتهى الأمر بيد حارس المرمى تشيزني في وجه ميسي بدلا من ضرب الكرة. أهدر ميسي ركلة الجزاء الناتجة، لكن الفريق فاز بالمباراة».

