عداء تاريخي

Sunday النهار

انتبه فرانسوا نيل للعداء التاريخي بين بعض لاعبي سويسرا وصربيا، وتمكن من اصطياد هذه اللقطة التي يقول عنها: «خلال المباريات الحاسمة، من المهم جدا الانتباه للحوادث خارج الكرة. قبل مباراة سويسرا وصربيا، أطلعنا محررونا على البحث عن اللاعبين السويسريين الرئيسيين تشاكا وشيردان شاكيري. لديهم جذور من كوسوفو، وفي عام 2018 سجل كلا اللاعبين واحتفلا بتشكيل نسر برأسين بأيديهم - في إشارة إلى العلم الألباني. هذه المعلومات الحيوية تجعلك أكثر وعيا بما يجري. خرجت الكرة من اللعب وتبادل تشاكا وميلينكوفيتش الكلمات، لذلك ظللت أركز على كلا اللاعبين في حالة تصاعد الموقف».

