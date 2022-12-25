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Sunday النهار

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ابتسامة معجبة


يقول المصور ماجا هتيغ عن هذه اللقطة الجميلة: «هناك دائما ضجة من الإثارة في النفق عندما يلعب ليونيل ميسي، خاصة للأطفال الذين يرافقون اللاعبين. فهو يتطلع دائما إلى الانخراط مع الأطفال لجعل التجربة تجربة لا تُنسى - في بعض الأحيان يبدو الأمر وكأن اللاعبين الآخرين غير موجودين. النفق عبارة عن منطقة مليئة بكاميرات التلفزيون، لذلك يجب أن نكون يقظين وألا نضع أنفسنا في إطار البث المباشر - قد يكون من الصعب العثور على مكان مثالي. وضعت نفسي في الجانب الأرجنتيني وانتظرت ميسي لقيادة الفريق من غرف تغيير الملابس. كان يحيي كل طفل، لكن فتاة واحدة - لم تكن مرافقته - تسللت إلى الأمام وأخبرته أنها من أشد المعجبين. كانت هذه هي اللحظة التي رفعت فيها إبهامها وابتسمت».


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