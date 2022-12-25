رقصة برازيلية

Sunday النهار

كان لابد من صورة للرقصة البرازيلية الشهيرة بعد تسجيل أي هدف في مرمى كوريا الجنوبية، ويقول المصور فرانسوا نيل عن هذه اللحظة: «تشتهر البرازيل باحتفالاتها المبهرة بتسجيل الأهداف، وكان هناك الكثير من الحديث عن عدم احترام هذا الاحتفال للخصم. عندما سجل نيمار الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء، كنت أعلم أنه يمكن أن يكون هناك احتفال خاص لالتقاط الكرة، لذلك ظللت مركزا عليه وهو يركض نحو ركني للحصول على هذه التسديدة. لاحظت بعد ذلك أن بعض زملائه في الفريق يقتربون منه للاحتفال بالهدف، لذلك عدت إلى عدسة تكبير أقصر للتأكد من أنني التقطت جميع اللاعبين الأربعة وهم يرقصون».

