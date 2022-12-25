خيبة كريستيانو

Sunday النهار

تابع باتريك سميث تحركات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وخرج بهذه الصورة المميزة، ويصف اللحظة: «كنت أعمل من منصة العرض ولم يتبق سوى أقل من 10 دقائق، كان كريستيانو رونالدو والبرتغال في طريقهما للخروج من البطولة. كنت أنوي متابعة كل لحظة لرونالدو. بمجرد خروجه من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، كان إما سيؤثر على المباراة - ربما يسجل هدفا رائعا - أو يقصى في ما يمكن أن يكون آخر مباراة له في كأس العالم. كانت هذه الصورة نتيجة لفرصة ضائعة في وقت متأخر وهي تلخص قصة خسارة البرتغال وخيبة أمل رونالدو الشخصية».

