محاولة فاشلة لأوتشوا

Sunday النهار

يتحدث دان مولان عن هذه اللقطة قائلاً: “التقطت هذه الصورة باستخدام كاميرا صغيرة عن بعد وضعت داخل المرمى وتحكمت فيها من موقعي بجانب الملعب. إنها زاوية فريدة عملنا عليها منذ فترة. ما يجعل هذه الصورة مؤثرة هو أن حارس مرمى المكسيك يغوص في الهواء بينما تعبر الكرة خط المرمى. من الصعب جدا هذه الأيام العثور على زوايا مختلفة في مباراة كرة القدم، ولكن بين الحين والآخر سيحدث شيء ما وينجح - وهذه واحدة منها. والفضل في ذلك يعود إلى زملائي في غيتي إيماجز الذين أتقنوا التكنولوجيا وراء الكواليس للسماح لنا بالتقاط لحظات كهذه».

