حمدي الميرغني لـ «النهار»: أرفض الإسفاف في الكوميديا.. ولا أجامل في الدور

Sunday النهار

اكد الفنان الكوميدي حمدي الميرغني لـ «النهار» بانه زاد الحماس لديه للمشاركة مع الفنان خالد المظفر في مسلسل «سقط سهوا» الذي يجري تصويره حاليا مع مجموعة من الفنانين وقد ازدادت الرغبة لديه اكثر عندما رأى النص الذي قام بتأليفه الفنان خالد المظفر ووجد ان الموضوع شبابي اكثر وان مشاركته اعتبرها ترجمة واقعية في ان الفن يوحد الشعوب وايضا فكرة جميلة ان يكون هناك تعاون بين فناني مصر والكويت.

واضاف قائلا عن شخصيته: اؤدي شخصية دكتور يضطر ان يعالج الشخصية التي يجسدها خالد المظفر بحكم الصداقة بينهم ويتخلل هذا الامر العديد من المواقف والاحداث الكوميدية من خلال مجريات العمل التي تحتوي على العديد من المحطات الجميلة.

وعن الاتفاق للمشاركة في العمل قال: تم الاتفاق ان يكون بيننا تعاون كوميدي ويطبق على ارض الواقع كوننا نتشابه في المجال الكوميدي واحببنا ان يكون هناك عمل بحيث لم يتوفر عمل مسرحي يجمعنا وقد احببت المشاركة كون الموضوع كله شبابياً في ظل فريق العمل والاخراجي ونتمنى ان يكون هذا العمل مبادرة لاعمال اخرى في الكويت او الخليج العربي.

واضاف ايضا: اتمنى في الحقيقة ان ارى خالد المظفر في اعمال كوميدية مصرية سواء معي او مع زملائي من النجوم ولا اخفي عليك ايضا ان فكرة وجود فنان كضيف شرف هو ايضا اضافة ومساهمة مميزة ويتيح المجال للجميع ان يكون لهم وجود فعال واتمنى ان تكون هناك اعمال مماثلة في المستقبل تجمع الفنانين بين الكويت ومصر.

وعن وجود موانع امام حصوله على مساحة في الشخصية قال: لا مانع ان اكون متواجداً في عمل كويتي واخذ مساحة فيه وهذا الامر ينطبق ايضا على مشاركة اي فنان كويتي اذا اخذ الشخصية التي اؤديها ستكون بنفس الاداء خاصة انني مع خالد المظفر التقينا في نفس المسار ووجود تشابه في الاداء بحيث نقدم كوميديا محترمة وليست مبتذلة وهذا ما نسعى اليه.

وعن رايه في الاسفاف في الكوميديا قال: نرفض الاسفاف سواء في الكوميديا وغيرها من المجالات الاخرى ومرفوض ودائما نسمع النجم اشرف عبدالباقي من خلال تواجده مسرح مصر يقول هناك مثلث رخيص والذي من السهل ان يضحك فيها اي فنان وهذا الاتجاه يسلكه الضعيف وبالتالي ما الداعي ان اتجه الى مناطق مرفوضة وأجعلها مادة للتندر والضحك والابتذال والتي من الممكن ان تمس القيم والدين.

وعن وجود مجاملة في قبوله المشاركة في «سقط سهوا» اجاب قائلا : انا بعيد عن المجاملة واعتبر انه كلما كانت العلاقة قوية فانه لن تكون هناك مجاملة ونقيس هذا الامر عندما يطلب من فنان اداء دور وعندما يجد نفسه انه غير قادر على توصيل الفكرة يتنازل الى شخص اخر وهذا الامر ينبع من الروح وهذا الامر موجود فعلا في فريق مسرح مصر بحيث انك لن تجد بطلاً اوحد بل الجميع يأخذ مساحته ومجاله.

