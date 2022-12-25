صابرين أكدت خبر طلاقها

Sunday النهار

أكدت الفنانة صابرين الأخبار التي ترددت عن طلاقها من رجل الأعمال طارق صادق جلال في تعليق دون أن تكشف التفاصيل معتبرة أن: «هذه مسألة شخصية وخاصة للغاية».

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد ذكرت أن الطلاق تم قبل ثلاثة أشهر، بعد زواج استمر لمدة 20 عامًا وأثمر 3 أبناء وهم يوسف، وعلي وعمر، وهي الزوجة الثانية لطليقها.

وطارق صادق جلال هو رجل أعمال مصري مقيم في الولايات المتحدة الأميركية ويمتلك شركة سياحية في ولاية نيوجيرسي، وهو ابن خالة الفنانة سهير رمزي، وهو الزوج الثاني لصابرين، حيث تزوجت أولًا من رجل الأعمال ياسر عبداللطيف، وأنجبت منه ابنها نور ثم انفصلت عنه بعد اعتزالها التمثيل.

الجدير بالذكر أن صابرين شاركت في المسلسل الاجتماعي الطويل «أعمل أيه» الذي صدر مؤخرًا ولاقى نجاحًا كبيرًا وتألف من 45 حلقة.

