«داعش».. تيار جديد يعتبر كل المسلمين «كفاراً»

Sunday النهار

مثلت أفكار داعش ذروة النزعات التكفيرية تطرفا حتى مرحلة قريبة لكنها في الواقع لم تعد - بما في ذلك أفكار التيار الحازمي وهو التيار الأكثر تشددا داخل داعش- يمكنها أن تنافس أفكار تيار تكفيري جديد آخذ في التبلور، ويتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي فضاء لتداول مواقفه واستقطاب مؤيديه والدخول في جدل محموم مع معارضيه.

واعتبر هذا التيار سقوط خلافة داعش دليلا على فساد عقيدة التنظيم، والذي حسبه أخطأ في اعتبار المجتمعات التي حكمها مسلمة، فأخذ البيعة من أفرادها وجبى الزكاة منها، وكان أفراده ومقاتلوه يصلون في مساجدها.

في المقابل، يعتبر هذا التيار الجديد المجتمعات الإسلامية مجتمعات كافرة لم تدخل في الإسلام بعد، ولا يجوز أخذ البيعة والزكاة منها إلا بعد دخولها في الإسلام!. وبعض رموز هذا التيار كانوا أعضاء سابقين في داعش وكثير منهم كانوا معتقلين في سجونه مثل محمد بن سعيد الأندلسي.

تكفير الأطفال

ثمة نقاط اختلاف كثيرة بين رموز هذا التيار لكنهم مجمعون على كفر كافة الشعوب في العالم العربي والإسلامي، ونشروا محاضرات صوتية ومقالات ودراسات في هذا الصدد. وذهبوا أبعد من ذلك عندما أصلوا الكفر في المجتمعات الإسلامية، بمعنى أنهم لا يعتبرون هذه الشعوب مرتدة عن الإسلام فقط، بل يرون أنها كافرة أصلا، أي لم تدخل في الإسلام بعد. ويلحق حكم الكفر حتى الأطفال في هذه المجتمعات أيضا، كما هو موضح في مقال بعنوان التأصيل المبين في حكم أطفال المشركين.

وجادل محمد بن سعيد الأندلسي وهو من أبرز المنظرين لهذا التيار في كثير من كتاباته وتسجيلاته الصوتية عن مسألة كفر الشعوب العربية. واعتبر في مقال له بعنوان البراهين الجلية في كفر الشعوب العربية أن هذه الشعوب قد دخلت في دين الطواغيت أفواجا فصار الحكم عاما غير مقتصر على الطبقة الحاكمة وجنودهم وأوليائهم.. ويحكم عليهم بعموم الكفر على التعيين.

أحفاد المرتدين!

وحشد الأندلسي عشرات النصوص القرآنية التي رأى أنها تدعم موقفه، وخصص 15 صفحة من مقاله لسرد ما اعتبرها أدلة على كفر الشعوب الإسلامية، معتبرا أن انتشار ثقافة حقوق الإنسان والمظاهرات المطالبة بالديموقراطيات دليل على تفشي الشرك في كافة الفئات والطبقات!

وفي مقال آخر، بعنوان فصل المقال في حكم قومنا، هل هم مرتدون أم كفار أصليون، بحث مسألة تأصيل الكفر في المجتمعات الإسلامية وخلص فيه بعد جرد مختزل لنصوص من القرآن والسنة إلى أن الشعوب الإسلامية نشأت على غير دين الإسلام الصحيح، لكنهم يتكلمون بالإسلام وينسبون أنفسهم إليه، لكن هذه النسبة غير معتبرة في الأسماء والأحكام.. ولا يصدق عليهم أنهم مرتدون لأنهم لم يدخلوا في دين الإسلام حتى يخرجوا منه.

وأضاف أن التوصيف الصحيح لقومنا أنهم أحفاد المرتدين، فقد وقعت الردة في أجدادهم القدامى فنشأوا على هذا الكفر والردة عبر أجيال وقد نحا أبو عمر الليبي منحى الأندلسي في تكفير الشعوب في مقاله طاغوتية الشعوب العربية.

وجدت هذه القناعات، على غرابتها وتطرفها مئات المؤيدين على مواقع التواصل الاجتماعي فأسسوا عشرات الصفحات والمجموعات لترويجها، واختصارها على شكل تصاميم (بوسترات) ومقاطع صوتية قصيرة ليسهل تداولها ووضعها على حالات الحسابات الشخصية في فيسبوك والواتساب وغيرهما. والطريف أنهم يعتبرون حتى أنفسهم كفارا في السابق ودخلوا في الاسلام عندما حققوا التوحيد!

تطرف غير مسبوق

هذه القناعات، بهذا التطرف الشديد، لم يسبق أن عبرت عنها أي من جماعات التكفير (بمن في ذلك جماعة التكفير والهجرة في سبعينات القرن الماضي) التي ظهرت على مدار العقود الماضية أو شيوخها ومنظريها، ولم تكن جزءا من أي مذهب فقهي أو كلامي أو مدرسة إسلامية في تاريخ الإسلام، بل هي نزعة جديدة قامت على أنقاض انهيار داعش.

وتكفر جماعة التكفير والهجرة مرتكبي الكبائر إذا لم يتوبوا، كما تكفر الحكومات والمنتخبين. وتعتبر المجتمعات مرتدة، أي أنها كانت مسلمة وارتكبت ناقضا من نواقض الإسلام فصارت مرتدة، حسب فهم الجماعة. وتبعا لذلك فهي لاتكفر الأطفال حتى وإن اعتبرت أباءهم مرتدين، بينما يعتبر هذا التيار المجتمعات كافرة لم تدخل الإسلام أصلا بمن في ذلك الأطفال.

بل إن هذا التيار يرى في الدعاة والعلماء حتى الاكثر تشددا منهم مجموعة من أهل التجهم والإرجاء ضللوا الأمة الإسلامية عبر التاريخ وأفسدوا عقيدتها. ونشر التيار سلسلة من المقالات حولهم من أجل تحطيم رمزيتهم ومكانتهم من أهمها سلسلة مقالات بعنوان كشف الستار عن شيوخ الضلال وسلسلة أخرى بعنوان فضح أئمة الشرك والضلال نشرت على حلقات في صفحات ومجموعات يرتادها أنصار التيار على الإنترنت.

حوت هذه المقالات تأصيلات مقتضبة حول ما تصفه بـكفر علماء المسلمين وانحراف عقيدتهم. ومآخذ هذا التيار على هؤلاء الفقهاء أنهم لم يحكموا بكفر من ثبت كفرهم (حسب رأي التيار). ويراهم بالتالي امتدادا لأفكار التجهم والإرجاء وهي نزعات كلامية ظهرت في التاريخ الإسلامي المبكر وتربط أحكام التكفير بمجموعة من الشروط والاعتبارات التي يصعب تحققها.

واللافت أن عمر الحازمي الذي يعد أحد أقطاب التكفير في الوقت الراهن، وصاحب إحدى أكثر الآراء العقدية جموحا وتشددا، يعتبره شيوخ هذا التيار من مرجئة الفقهاء أي أنه ليس متشددا بما يكفي لينال رضاهم. ونشر الأندلسي محاضرة صوتية بعنوان الرد على الحازمي في أسلمته للمتلبس بالشعيرة في ديار الكفر فحواها أن الحازمي أخطأ عندما اعتبر القيام بالشعائر الإسلامية الظاهرة مثل الصلاة دليلا على الإسلام، بينما بالنسبة لهم لا معنى لهذه الشعائر في مجتمع أخل بأصل الدين وهو التوحيد ولم يدخل في الإسلام بعد.

الأرض مسطحة

ومن المواقف الغريبة التي روج لها أتباع هذا التيار في مجموعاتهم الرقمية، وحرروا دفاعا عنها عشرات المقالات والمنشورات المعززة أحيانا بالصور والخرائط أن الأرض مسطحة وليس كروية، وأن وكالة الفضاء الأميركية ناسا ضللت الناس، وأن صور نزول المركبات على سطح القمر مجرد مشاهد مفبركة صنعتها شركات إنتاج سينمائية.

وكتب أبو عبدالله الشمري وهو واحد من أنشط المروجين لهذه التوجهات مقالا بعنوان رسالة موجزة.. هدم صنمي ناسا والأرض الكروية خصصه لتأويل عشرات النصوص القرآنية التي قال بأنها أدلة إثبات قاطعة على كون الأرض مسطحة. واستنتج من خلال تفسيرها بأن الفضاء عند من وصفهم بـملاحدة ناسا هو فراغ لا متناه معتبرا ان هذا مخالف لكلام الله تعالى.

وبما أن النصوص القرآنية -حسب ظنه- قطعت بكون الأرض مسطحة فإن من يعتقد خلاف ذلك فقد عارض القرآن وهو بذلك كافر!. وتسود في العالم اليوم جماعات عدة تروج لنظريات المؤامرة، وتعتقد أن العالم كان ضحية خداع بشأن كثير من القضايا ضمنها كروية الأرض لكن ما يميز تيار التكفير هذا أن حججه مبينة على فهممه الخاص لنصوص دينية وقراءات لغوية لبعض المصطلحات والمفاهيم في القرآن والأخطر من كل هذا أنها ترتب على ذلك أحكاما بالكفر والردة.

