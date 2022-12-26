سلطنة عُمان تخوض تجربة أول انتخابات إلكترونية

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مسقط - الوكالات: أدلى الناخبون العمانيون، أمس، بأصواتهم لانتخاب 126 مرشحاً لتمثيلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة، بالهواتف الذكية عبر تطبيق «أنتخب».

وتنافس في الانتخابات البلدية 696 مرشحاً، بينهم 27 امرأة، للفوز بعضوية المجلس، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وأفادت الوكالة بأن أكثر من 730 ألف ناخب وناخبة بالقوائم النهائية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة في السلطنة. ودعت وزارة الداخلية الناخبين والمرشحين إلى عدم التجمع في الأماكن العامة أو الخاصة أو المباني، حيث إن التطبيق سهل الاستخدام ولا يتطلب مساعدة من الآخرين.

واستقبلت المراكز الانتخابية، البالغ عددها 107 مراكز، في جميع ولايات السلطنة، المواطنين الناخبين والناخبات الذين بدؤوا الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.

وأجريت انتخابات المجالس البلدية للمرة الأولى من خلال تطبيق «أنتخب» الذي أطلقته وزارة الداخلية، ويُعد نقلة نوعية يواكب التطورات التقنية في العالم لتسهيل العملية الانتخابية. وقبل أسبوع شارك عُمانيو الخارج في انتخابات المجالس البلدية العُمانية للفترة الثالثة، من خلال الهواتف الذكية، وسط تأكيدهم «سهولة خطوات آلية التصويت عبر تطبيق «أنتخب». وصُمم التطبيق وفق معايير أمنية مع أخذ كل الاحتياطات للانتخاب بكل سرية، ويتطلب توفر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب NFC، واتصال بالشبكة العالمية للمعلومات «الإنترنت»، وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيداً في السجل الانتخابي. وكشف وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني د. علي بن عامر الشيذاني عن تطبيق آخر وهو تطبيق «انتخاب»، معني بفرز أصوات الناخبين وإظهار النتائج، مشيراً إلى أن هذا التطبيق يتميز بوجود «ساحة حوارية» يمكن من خلالها تبادل الآراء والنقاش حول العملية الانتخابية. جدير بالذكر أن أول انتخابات بلدية أجريت في ديسمبر 2012، وانتُخب 192 عضواً، قبل أن يرتفع العدد إلى 202 في انتخابات 2016، علماً أن ولاية المجلس تمتد إلى 4 أعوام.

