ليلة الميلاد.. البابا يصلي لأطفال تلتهمهم الحرب

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عواصم - الوكالات: وجه البابا فرنسيس أمس رسالته السنوية التي ركز فيها على أوكرانيا، بمناسبة عيد الميلاد في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بحضور آلاف المصلين.

ويخاطب رئيس الكنيسة الكاثوليكية عادة حشد المؤمنين من شرفة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان حيث يستعرض تقليديا النزاعات في العالم ويدعو البابا اليسوعي الأرجنتيني بلا كلل إلى السلام لكنه حاول أيضاً الإبقاء على حوار دقيق مع موسكو ما عرضه لانتقادات لامتناعه عن اتخاذ موقف معارض أوضح حيال سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الفاتيكان: إن نحو سبعة آلاف شخص حضروا ليل السبت الاحد قداس عشية عيد الميلاد التقليدي الذي ترأسه البابا في كنيسة القديس بطرس. وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها بذلك منذ فرض قيود كوفيد.

وصلى البابا (86 عاماً) الذي لا يزال يعاني من آلام في الركبة من أجل «الأطفال الذين تلتهمهم الحروب والفقر والظلم» معبرا عن أسفه من «الجشعين للسلطة والمال الذين ينهكون أحباءهم وإخوانهم». وفي مواجهة نزعة «الاستهلاك» دعا البابا إلى «ترك حرارة الدنيا». أما في بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة، فقد كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس من بين الذين حضروا قداس منتصف الليل في كنيسة المهد.

وانضم القادة المسيحيون إلى عشرات الآلاف من الزوار من جميع أنحاء العالم الذين تجمعوا للاحتفال في المدينة. وتعتمد بيت لحم على السياحة. لكن الأعمال التجارية في البلدة الفلسطينية تضررت بشدة من عمليات الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد 19» في العامين الماضيين.

وأفسحت سنتان من الاحتفالات الصامتة المجال أمام احتفالات صاخبة في الشوارع، لكن الأرقام لم تتطابق مع الرقم القياسي لعام 2019. في حين أن رجال الأعمال متفائلون بشأن التعافي الاقتصادي، فهناك قلق أيضا بشأن تأثير الزيادة الأخيرة في العنف بين الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل وكيف يمكن لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة القادمة أن تزيد التوترات. وترأس القداس بطريرك القدس والأردن وسائر الديار المقدسة بيير باتيستا بيتسبالا. وقال في خطبته: إن «بيت لحم متحدة اليوم بمسلميها ومسيحييها، وتعيش أوقاتا من الفرح والبهجة بعيد الميلاد، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها هذه المدينة وسائر الأرض المقدسة».

وأكد البطريرك على أن الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد لا يجب أن تدفع للاستسلام، متمنيا للجميع عيد ميلاد يحمل الطمأنينة والسلام.

وفي بريطانيا، من المتوقع أن يقول رئيس أساقفة كانتربري، جوستين ويلبي، أنه على الرغم من الحروب والصراعات حول العالم، بالإضافة إلى أزمة كلفة المعيشة في المنزل، هناك «أمل لا يقهر».

