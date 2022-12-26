بعد التعليم.. «طالبان» تمنع النساء من العمل

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كابول- الوكالات: أمرت سلطات طالبان جميع المنظمات غير الحكومية بإيقاف عمل موظفاتها في أفغانستان لعدم اتباعهن قواعد اللباس المناسبة بما يشمل الحجاب، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد. وتحمل التوجيهات التي أثارت تنديدات دولية خطر تعليق تراخيص المنظمات غير الحكومية التي تفشل في تطبيقها. وقالت وزارة الاقتصاد المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان في رسالة أكد ناطق باسم الوزارة صحتها «وردت شكاوى جديّة بشأن عدم الامتثال للحجاب وغيره من القواعد واللوائح المتعلّقة بعمل المرأة في المنظمات المحليّة والدوليّة». وأضافت الوزارة في رسالتها الموجّهة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، أنه «في حالة إهمال التوجيه... يلغى ترخيص المنظمة». ولم يتّضح بعد ما إذا كانت هذه التوجيهات ستؤثّر على العاملات الأجنبيات في المنظمات غير الحكومية. وأكدت منظمتان غير حكوميتين تحدثت معهما تلقّيهما الرسالة من الوزارة. وقال مسؤول كبير في منظمة دولية تشارك في العمل الإنساني في عدّة مناطق نائية في البلاد لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطاً عدم الكشف عن هويته «نعلّق جميع أنشطتنا». وأضاف «سنعقد قريباً اجتماعاً لكبار المسؤولين من جميع المنظمات غير الحكومية لتقرير كيفية التعامل مع هذه القضية». كذلك، قال مسؤول آخر يعمل في منظمة دولية غير حكومية معنية بتوزيع المواد الغذائية، إن الحظر «ضربة كبيرة للموظّفات». وأضاف «لدينا عدد كبير من الموظفات لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمساعدات الإنسانية للنساء الأفغانيات»، متسائلاً «كيف نعالج مخاوفهن الآن؟».

وتعمل عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في عدّة قطاعات في مختلف المناطق النائية في أفغانستان، كما أنّ العديد من الموظفين فيها هم من النساء.

وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن قرار طالبان بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية سيعطل تسليم المساعدات وقد يكون «مدمرا» لأفغانستان. وكتبت بلينكن على تويتر «أشعر بقلق عميق من أن حظر طالبان مساهمة النساء في تقديم المساعدات الإنسانية في أفغانستان سيؤدي الى تعطيل المساعدات الحيوية والمنقذة لحياة الملايين»، مضيفا «هذا القرار قد يكون مدمرا للشعب الافغاني».

وقال نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان رامز الأكبروف، إنّ الحظر «انتهاك واضح للمبادئ الإنسانية». من جهتها، غرّدت منظمة العفو الدولية قائلة إنّ الحظر «محاولة مؤسفة لإقصاء المرأة من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية» في أفغانستان.

وأفادت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان بأن موظفاتها في أفغانستان اللواتي يتجاوز عددهن 3000 امرأة «أساسيات لتوزيع المساعدات الإنسانية» في البلاد. بدوره، دان الاتحاد الأوروبي الذي يعد من أبرز الجهات الممولة للمنظمات الإغاثية العاملة في أفغانستان رغم عدم اعترافه بحكومة طالبان رسميا القرار وأكد أنه يقيّم «تأثيره على تقديمنا للمساعدات ميدانيا». يأتي هذا الإعلان بعد أربعة أيام فقط من قرار حكومة طالبان منع الأفغانيات من الالتحاق بالجامعات العامّة والخاصّة إلى أجل غير مسمى.

