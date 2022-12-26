«رسالة مؤثرة» من الملكة إليزابيث خلال عيد الميلاد

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لندن - الوكالات: استعار ولي العهد البريطاني الأمير ويليام مقتطفات من خطاب جدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية خلال قداس عيد الميلاد، كانت قد ألقته عام 2012 حين احتفلت بيوبيلها الماسي، بحسب ما أفادت صحيفة «ديلي ميل» Daily Mail البريطانية. واستضافت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، حفل عشية عيد الميلاد في كنيسة وستمنستر، بهدف تكريم الملكة إليزابيث الثانية، تم بثه لعامة الناس. وقام الأمير ويليام، خلال الحفل باقتباس مؤثر لمقتطفات من خطاب قدمته جدته الراحلة قبل عقد من الزمن. وألقت الملكة الخطاب كجزء من بث في عام 2012 من غرفة الرسم البيضاء في قصر باكنغهام. وفي عام 2012، احتفلت الملكة بيوبيلها الماسي، ووصفت الاحتفالات في ذلك الوقت بأنها «لا تنسى بشكل خاص بالنسبة لي ولعائلتي». وقالت «إنه لمن دواعي التواضع أن يختار الكثيرون الاحتفال بالذكرى السنوية لواجب انتقل إلي قبل ستين عاما».