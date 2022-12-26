بوتين: هدفنا توحيد روسيا التاريخية وسندمر «الباتريوت» 100 %

دوليه

موسكو - الوكالات: اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي «أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا، وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا» وتابع قائلا «نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه». وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الروسي عن إمكانية التفاوض على حل الصراع في أوكرانيا المستمر منذ 10 أشهر، إلا أن كييف تصرّ على أنها لن تقبل التفاوض وتنهي القتال إلا بعد انسحاب القوات الروسية. وأضاف بوتين أن هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي. وأشار إلى ان أساس الصراع في أوكرانيا هو «سياسة خصومنا الجيوسياسيين التي تهدف إلى تفكيك روسيا التاريخية». من جهة ثانية أعرب الرئيس الروسي عن اعتقاده التام بأن القوات الروسية ستدمر منظومات الدفاع الجوي الأميركية «باتريوت» التي ستقوم الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بها. وقال بوتين إنه متأكد «100%» من أن الجيش الروسي «سيدمر» نظام باتريوت الذي ستزود واشنطن كييف به.