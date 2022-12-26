العاصفة «القنبلة» تجمد أعياد أميركا

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نيويورك - الوكالات: أمضى سكان عدد من مناطق الولايات المتحدة، ليلة عيد الميلاد، في أجواء من البرد الشديد بسبب عاصفة شتوية أودت بحياة 28 شخصا وأدت إلى اضطراب حركة النقل من إلغاء آلاف الرحلات الجوية إلى قطع طرق.

وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية أن تستمر العاصفة «القنبلة» خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية «بحلول منتصف الأسبوع المقبل».

وكان حوالي 530 ألف منزل بدون كهرباء، خصوصا في ولايتي كارولاينا الشمالية ومين حيث تدنت درجات الحرارة إلى دون الصفر. وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية من خطر الموت بسبب البرد ودعت سكان المناطق المتضررة إلى البقاء في منازلهم. وقال المصدر نفسه إن درجة الحرارة انخفضت إلى 48 درجة مئوية دون الصفر.

من جهة أخرى، أكدت السلطات أن 28 شخصا على الأقل في ثماني ولايات لقوا مصرعهم بسبب الأحوال الجوية. وتضرب عاصفة تعد الأعنف منذ عقود، البلاد، منذ مساء الأربعاء. وقد رافقتها رياح قطبية تسببت في تساقط ثلوج كثيفة لا سيما في منطقة البحيرات العظمى.

وألغيت أكثر من 3300 رحلة وأرجئت أكثر من 7500 أخرى حسب الموقع الإلكتروني لمراقبة حركة الطيران «فلايت-أوير.كوم». وقال وزير النقل الأميركي بيت بوتجيج إن «الحد الأقصى من الاضطراب أصبح وراءنا وشركات الطيران والمطارات تستأنف عملياتها تدريجيا»، مما بعث الأمل لدى المسافرين العالقين في مطارات مثل أتلانتا وشيكاغو ودنفر وديترويت ونيويورك.

وفي عدد كبير من المدن الأميركية مثل دنفر أو شيكاغو، فُتحت ملاجئ لاستقبال الأشخاص المحتاجين للحصول على تدفئة وحمايتهم من خطر انخفاض حرارة الجسم. وقالت المعلمة والمتطوعة روزا فالكون في إل باسو بولاية تكساس إن مهاجرين يائسين قادمين من المكسيك، لجأوا إلى كنائس ومدارس ومركز مدني بحثا عن الدفء. لكنها أضافت أن بعضهم اختاروا البقاء في الخارج في البرد الشديد خوفا من لفت انتباه سلطات الهجرة. وحتى الولايات الجنوبية الأكثر اعتدالاً عادة مثل فلوريدا وجورجيا تواجه تحذيرات بشأن التجمد الشديد. والمنطقة الوحيدة التي نجت إلى حد كبير من الطقس البارد هي كاليفورنيا، حيث تساعد سلاسل الجبال القارية في حماية الولاية الشهيرة بلقب الولاية الذهبية.

وبسبب تدني درجات الحرارة، أصبح الضغط على شبكة الطاقة كبيرا جدا. ودعت «بنسلفانيا-نيوجيرزي-ميريلاند انتركونيكشن» شركة توزيع الكهرباء في عشر ولايات في شمال شرق الولايات المتحدة، السكان إلى خفض استهلاكهم من أجل تجنب انقطاعات في التيار.

واضطرت بعض المدن ولاسيما في ولاية كارولينا الشمالية،إلى قطع الكهرباء مؤقتا بسبب ارتفاع الطلب مما حرم عددا من المنازل من التدفئة.

وتأثرت بالعاصفة كندا أيضا حيث أصدرت السلطات تحذيرات شديدة من الأحوال الجوية السيئة وقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك وألغي عدد كبير من الرحلات الجوية في مطارات في فانكوفر وتورونتو ومونتريال.

وقالت خدمة النقل بالسكك الحديدية الكندية «فيا ريل» إنه سيتم تعليق كل رحلات القطارات من تورونتو إلى أوتاوا ومونتريال في يوم عيد الميلاد بعد خروج قطار عن مساره بينما أدت «الظروف الجوية القاسية» إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الأخرى.

وفي تورونتو، تحدث عالم الأرصاد الجوية، كيلسي ماك أوين، عن أمواج يصل ارتفاعها إلى ثمانية أمتار على بحيرة آري. وأشارت إدارة الأرصاد الجوية الأميركية إلى رياح سرعتها 120 كيلومترا في الساعة في فيربورت هاربور بولاية أوهايو على البحيرة نفسها.

