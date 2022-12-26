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دوليه

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ليل وأوساسونا يريدان المحمدي


انضم حارس مرمى المنتخب المغربي منير المحمدي، إلى قائمة النجوم المطلوبة للاحتراف في أوروبا من بين لاعبي أسود الأطلس. وتتوالى العروض على أغلب لاعبي منتخب المغرب، وعلى رأسهم عز الدين أوناحي وسفيان أمرابط، وذلك بعد تحقيق إنجاز تاريخي في مونديال قطر الأخير ببلوغ المربع الذهبي. ونقلت تقارير صحافية سعودية، أول من أمس، أن منير المحمدي حارس الوحدة، تحت متابعة ناديي أوساسونا الإسباني وليل الفرنسي، حيث يأمل كل منهما في الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وساهم محمدي في تأهل منتخب بلاده إلى ثمن النهائي، بعد تألقه في المباراة الوحيدة التي شارك خلالها، وكانت أمام بلجيكا في دور المجموعات وانتهت بفوز أسود الأطلس (0-2).


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