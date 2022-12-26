أرسنال يلتقي وست هام في عودة الدوري الإنكليزي

دوليه

بعد توقف دام نحو 6 أسابيع لإفساح المجال لمباريات كأس العالم، يعود الدوري الإنكليزي من جديد اليوم، وذلك بعد أيام من استئناف النشاط بكأس الرابطة. ويلعب اليوم في أبرز المواجهات أرسنال المتصدر البطولة مع وست هام، وليفربول مع أستون فيلا، وتوتنهام مع برينتفورد. وتواجد في كأس العالم 133 لاعبًا من البريميرليغ، من بينهم 10 لاعبين بآرسنال، وكان تأثير المونديال سلبيًا على المدفعجية، بإصابة غابرييل غيسوس في خسارة البرازيل بدور المجموعات أمام الكاميرون، وسيغيب عن الملاعب 3 شهور. كما قد يغيب المدافع ويليام ساليبا، بعد وصوله إلى نهائي المونديال رفقة فرنسا، على الرغم من عدم مشاركته سوى في مباراة واحدة بكأس العالم، بينما يستعيد أرسنال خدمات باقي لاعبيه أمام وست هام. ولدى ليفربول تذوق إبراهيما كوناتي طعم الهزيمة في النهائي رفقة فرنسا، وشارك في 294 دقيقة بالبطولة، وبالتالي من المنتظر عودته متأخرًا لصفوف الريدز. وبعيدًا عنه، وصل جميع لاعبي ليفربول مبكرًا من هندرسون الذي شارك منذ أيام في كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، كما عاد ترينت ألكسندر أرنولد للقائمة، إلى جانب الثلاثي أليسون وفابينيو وفيرجيل فان دايك بعد مغادرة المونديال في ربع النهائي، وبالتالي من المنتظر أن يتواجد جميع لاعبي ليفربول في عودة الدوري باستثناء كوناتي. وبالنسبة للاعبي توتنهام أهدر هاري كين ركلة جزاء تسببت في توديع إنكلترا المونديال من ربع النهائي أمام فرنسا، كما عانى من إصابة في الكاحل في المباراة الأولى أمام إيران، ومع ذلك عاد لتدريبات السبيرز مؤخرًا وسيكون جاهزًا لعودة البريميرليغ. بدوره شارك هوغو لوريس في وصول فرنسا للنهائي، ومن غير المنتظر تواجده في مباراة برينتفورد، وكذلك الحال مع كريستيان روميرو المتوج باللقب مع الأرجنتين، والذي شارك في 549 دقيقة بالبطولة. ومن المتوقع أيضًا عدم استعادة خدمات الكرواتي إيفان بيريسيتش بمشاركته في 671 دقيقة في المونديال، ويعد توتنهام ثاني أكثر أندية البريميرليغ مشاركة في الدقائق بالمونديال، كما يعاني السبيرز من إصابة مهاجمه ريتشارليسون الذي سيغيب 4 أسابيع. ويتصدر أرسنال ترتيب الفرق برصيد 37 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، فيما يحتل ليفربول المركز السادس بـ 22 نقطة. ويلعب اليوم ايضا كريستالا بالاس مع فولهام، إيفرتون مع ولفرهامبتون، ليستر مع نيوكاسل، ساوثمبتون مع برايتون.

