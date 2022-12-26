أنتونيلا تحدد مستقبل «ليو»

دوليه

تلقى ليونيل ميسي إشارة خضراء من زوجته أنتونيلا، بشأن مستقبله في الدوري الفرنسي، رفقة باريس سان جرمان. وينتهي عقد ليو مع سان جرمان في صيف 2023، لكن التقارير مؤخرا تفيد بأن البرغوث قرر بالفعل التجديد في «حديقة الأمراء». وقال غيليم بالاج، كاتب السيرة الذاتية لليونيل ميسي: «أنتونيلا تكون دائما صاحبة القرار الأخير الحاسم لمستقبل قائد الأرجنتين، لأنها من تتحمل مسؤولية الاختيارات الرئيسية للعائلة». وأضاف بالاج، وفقا لشبكة «le10sport» الفرنسية: «منذ عام، قلت إن أنتونيلا ما زالت تحاول التكيف مع حياتها الجديدة، لكنها سافرت جميع أنحاء باريس خلال فترة التوقف الدولي، كما أن ليو وعدها بمرافقتها بمجرد أن يكون الجو أقل برودة». وأوضح بالاج: «مؤخرا اندمجت أنتونيلا بالفعل مع حياتها الجديدة، وباتت راضية جدا عن العيش في باريس، كما أن أطفال ليو باتوا يشعرون بأنهم في بيتهم». وزاد: «باريس أصبحت المكان المفضل للاحتفاظ بميسي، لأن يرى نفسه في الدوري الفرنسي لفترة طويلة، حتى وإن لم يخبر أحدا». وختم بالاج: «ميسي حصل على كل الإشارات الخضراء من العائلة، لتجديد عقده مع سان جرمان».