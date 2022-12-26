فييرا ينتقد احتفالات مارتينيز «الغبية»

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انتقد الفرنسي باتريك فييرا، مدرب كريستال بالاس الانكليزي، أول من أمس الاحتفالات «الغبية» لحارس مرمى الارجنتين إيميليانو مارتينيز، في أعقاب فوز بلاده على فرنسا في نهائي كأس العالم في قطر. وكان مارتينيز، الفائز بجائزة القفاز الذهبي، أحد أهم عناصر الارجنتين في طريقها الى اللقب الثالث في تاريخها.

وفي النهائي، تصدى برجله بطريقة رائعة لانفرادية راندال كولو موانيه في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الاضافي الثاني ليأخذ المباراة الى ركلات الترجيح، تصدى خلالها لمحاولة كينغسلي كومان لتفوز الارجنتين 4-2. لكن بعد ذلك، قام حارس أستون فيلا الانكليزي بحركة غير أخلاقية بعد تسلمه جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة. وفي المسيرة الاحتفالية في العاصمة بوينوس أيرس، حمل دمية ووجهها مغطى بصورة الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل ثلاثة أهداف في النهائي ونال جائزة هدّاف البطولة (8 أهداف). وانتقد فييرا، الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 1998، تصرفات مارتينيز الغريبة.

قال في مؤتمر صحافي على هامش المباراة ضد فولهام في الدوري الإنكليزي الاثنين «أعتقد أن بعض الصور التي رأيتها من حارس المرمى الأرجنتيني تنقّص قليلاً مما حققته الأرجنتين في كأس العالم...لا أعتقد حقًا أنهم كانوا بحاجة للقيام بذلك». وتابع «ولكن، كما تعلمون، لا يمكنكم السيطرة على مشاعر العالم والقرارات أحيانًا، ولكن كان هذا قرارًا غبيًا من مارتينيز للقيام بذلك». وسيعود مارتينيز إلى برمنغهام الأسبوع المقبل، حيث يعتزم مدرب أستون فيلا الاسباني أوناي إيمري التحدث إلى اللاعب البالغ 30 عامًا حول سلوكه المثير للجدل.

