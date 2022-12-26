الأزرق يواصل تدريباته

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يواصل الجهاز الطبي للأزرق تجهيز اللاعبين المصابين قبل المغادرة للبصرة الخميس المقبل لخوض مباراة ودية مع نظيره العراقي يوم الجمعة استعداداً لـ «خليجي 25» التي تقام هناك خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وبينما يواصل المنتخب تدريباته اليومية ضمن معسكره المغلق، ما زال لاعب الوسط عبدالعزيز وادي يخضع لبرنامج تأهيلي، في حين وضع الجهاز تدريبات خاصة للثنائي حمد القلاف وعبدالله الفهد، على أن يتخذ الجهاز الفني قراراً بشأنهم بعد العودة من المباراة الودية.

واختار المدرب البرتغالي روي بينتو قائمة تضم 26 لاعباً ستتقلص إلى 23 لاعباً قبل السفر مرة أخرى إلى البصرة يوم 4 يناير المقبل استعداداً لمواجهة قطر يوم 7 من الشهر نفسه في أولى مبارياته ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي البحرين والإمارات.

من جانب آخر، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اول من امس تشكيلة المنتخب المشارك في بطولة «خليجي 25» والذي سيخوض مباراة ودية مع الأزرق في إطار استعداداتهما لمنافسات البطولة.وذكر الاتحاد في بيان أن مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس اختار القائمة النهائية للاعبين المشاركين في البطولة وشملت 23 لاعبا هم: جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل ومناف يونس وعلي فائز ومصطفى ناظم وزيد تحسين والاي فاضل وحسين عمار وضرغام إسماعيل وأحمد يحيى ومحمد علي وأمير العماري وريوان أمين وابراهيم بايش وحسين علي وأحمد ياسين وحسن عبد الكريم وحسين جبار واسو رستم وعلاء عباس ومؤمل عبد الرضا وشيركو كريم.وسيدخل المنتخب العراقي غداً في معسكر تدريبي في محافظة البصرة التي ستستضيف البطولة.

