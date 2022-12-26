نقاط «النصر» تتجه للعربي

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بات من المؤكد أن تحسم لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قرارها لمصلحة العربي في الاحتجاج الذي تقدم به النادي حول مشاركة لاعب النصر جابر العجاجي في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم 13 ديسمبر ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز وانتهى بالتعادل 2-2.

وطالب العربي في احتجاجه بقلب نتيجة المباراة لصالحه مستنداً على أن العجاجي المعار منه إلى النصر شارك مع الفريق الأول للعنابي دون وجود عقد احتراف ثلاثي بين العربي والنصر واللاعب وفقاً للائحة الاحتراف الأخيرة.

ورغم أن اللاعب يمتلك عقداً مع النصر للعب ضمن فريق الشباب (تحت 21 عاماً) إلا أن ذلك العقد لا يعتد به للمشاركة ضمن صفوف الفريق الأول، نظراً لأن الراتب الذي يتقاضاه أقل من المبلغ الذي من المفترض أن يناله اللاعب المحترف للمشاركة مع الفريق الأول وفقاً للائحة الاحتراف المعتمدة من لجنة أوضاع اللاعبين.

وطالب العربي في أكثر من بيان من اتحاد الكرة اتخاذ القرار وتطبيق اللوائح، في حين أكد النصر صحة موقفه وسجل اللاعب في مباراة الفريق التي تغلب فيها على الساحل 4-1 لكنه لم يشارك في المباراة.

يذكر أن هذه الحالة الأولى التي تواجه الاتحاد وفقاً للائحة الجديدة، وقد يؤدي تأخره في اتخاذ القرار إلى الدخول في متاهات جديدة وتشبعات عديدة، مثلما حدث سابقاً في قضية النقاط الثلاث الشهيرة بين العربي والكويت في كأس ولي العهد والتي حسمها القضاء.

