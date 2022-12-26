بيع مباشر وإلكتروني لبطاقات «خليجي 25»

محلية

أطلق الاتحاد العراقي لكرة القدم أول من أمس عملية بيع بطاقات الدخول الى مباريات «خليجي 25» عبر منافذ البيع المباشر والبيع الالكتروني.وقال رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ البصرة اسعد العيداني في البصرة «على بركة الله نطلق اليوم بيع تذاكر خليجي 25 مع تمنياتنا للبطولة بالنجاح والتوفيق».وبدوره نوه العيداني ببلوغ البطولة مرحلة بيع التذاكر واعدا بان تكون «من انجح بطولات كأس الخليج العربي مع تشوق العراقيين والخليجيين الى لحظة انطلاقها».الى ذلك قال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة الاعلامية للبطولة احمد الموسوي في المؤتمر الصحافي ان البطاقات ستباع وفق آليتين احداهما الكترونية تباع عبر رابط الكتروني سينشر على المواقع الالكترونية للاتحاد العراقي والحكومة المحلية في البصرة والموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة العراقية فضلا عن الموقع الالكتروني الرسمي لاتحاد كاس الخليج العربي ومواقع الاتحادات الخليجية المشاركة.وأوضح أن الالية الثانية ستكون عن طريق البيع المباشر عبر خمسة منافذ في ملعب البصرة الدولي وملعب الميناء وفي «شنشل مول» وفي «تايم سكوير مول» وفي موقع على كورنيش البصرة.وأضاف ان كل بطاقة ستكون لمباراتين اثنتين في الجولتين الاولى والثانية وستكون لمباراة واحدة في الجولة الثالثة وفي الادوار النهائية.وبين ان البطاقات صنفت على اربع درجات الاولى باللون الاخضر وسعرها 30 دولارا لمباراتين اثنتين ثم الدرجة الثانية باللون الاصفر بسعر 20 دولارا لمباراتين اثنتين ثم الدرجة الثالثة باللون الماروني بسعر 14 دولارا لمباراتين اثنتين والدرجة الرابعة باللون السماوي بسعر 10 دولارات لمباراتين اثنتين.واضاف ان السعر سيكون نصف تلك القيمة حين تكون البطاقة لمباراة واحدة في الجولة الثالثة على ان تحدد لاحقا اسعار بطاقات الدخول الى نصف النهائي والنهائي.

