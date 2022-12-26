«سلة كاظمة» في ضيافة شباب الأهلي

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يخوض كاظمة مواجهة صعبة اليوم عندما يحل ضيفا على شباب الأهلي الاماراتي في دبي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة الاندية الآسيوية لكرة السلة «واصل»، كما يلعب اليوم ضمن المجموعة ذاتها الهلال السعودي مع البشائر العماني في الرياض. وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الهلال على كاظمة، وشباب الأهلي على البشائر.

وتقام البطولة بنظام الذهاب والاياب لاول مرة في تاريخ البطولات الآسيوية. وينص نظام البطولة على ان تقسم الفرق بحسب الزون اذ يضم زون الخليج مجموعتين وغرب آسيا مجموعتين وشرق آسيا مجموعة واستراليا مجموعة. ويتأهل البطل في كل مجموعة في زون الخليج على ان يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد الفريق الثالث الذي سيتأهل للدور الثاني.

ويسعى البرتقالي الذي فرط في فوز كان متناولا أمام الهلال، إلى التعويض اليوم وتحقيق نقطتي المباراة على حساب الفريق الاماراتي الذي يعتبر من الفرق المميزة في الخليج. ويقدم كاظمة بقيادة مدربه الصربي ايفان يرميتش مستويات مميزة في الدوري المحلي إذ يحتل الصدارة إلى جانب الكويت الذي سيخوض غدا مباراة مهمة في ضيافة المنامة البحريني في المجموعة الثانية من البطولة. ويضم البرتقالي مجموعة متجانسة من اللاعبين القادرين على تقديم أفضل المستويات وهو أبلى بلاء حسناً في البطولة العربية الأخيرة التي اقيمت في الكويت ويسعى إلى المنافسة بقوة على صدارة المجموعة والتأهل إلى الدور الثاني، ويعتمد مدربه على القائد أحمد البلوشي، عبدالعزيز الحميدي، يوسف بورحمة، والأميركيين تاي ويليامس وكيفين ميرفي.

