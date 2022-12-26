«الفتاة» انفرد بصدارة «كرة الصالات»

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انفرد نادي الفتاة بصدارة دوري كرة الصالات للسيدات، بعد تفوقه على نظيره التضامن 5-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة نادي الكويت ضمن منافسات الجولة الـ 7 للبطولة، ليرفع «الفتاة» رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 15 نقطة في المركز الثاني.وتفوق الكويت على فريق فتيات العيون 4-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ذات الصالة، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثالث، فيما بقي فريق «العيون» دون رصيد من النقاط بالمركز الأخير.وجاءت مواجهة الصدارة بين التضامن و«الفتاة» مثيرة في كافة تفاصيلها، إذ تقدمت سيدات التضامن بالهدف الأول عبر ميارا فيرناندا، لكن رد فريق المدرب الوطني محمد الكندري جاء صاعقا وبخماسية توزعت على مدار شوطي المباراة، بعدما بسط أفضلية واضحة على مجريات اللقاء، دفاعا و هجوما، وسجل لمتصدر الترتيب راريني كريستان (هدفين)، ومريم بارون (هدفين)، فيما تكفلت دينا علي بتسجيل الهدف الخامس لـ «الفتاة».

