الكويت في افتتاح «الميناء» اليوم

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يلتقي الكويت مع الميناء العراقي في الساعة 08:00 مساء اليوم في مباراة ودية بافتتاح ستاد الميناء الأولمبي الذي سيستضيف جزءا من منافسات بطولة «خليجي 25» المزمع إقامتها في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 حتى 19 يناير المقبل.

ووصل وفد الأبيض إلى البصرة أمس برئاسة رئيس النادي خالد الغانم، وضم اللاعبين: سامي الصانع، ورضا هاني، ويوسف الخبيزي، وطلال الفاضل، وفواز المبيلش، وفهد حمود، ومحمد فريح، وعبد المحسن التركماني، وبلال العيفة، ويوسف ناصر، وعلي حسين، وعمرو عبد الفتاح، وياسين الخنيسي، وعبد الرحمن كميل، ومهدي بالرحمة، والعراقي شيركو كريم الذي من المنتظر أن ينضم إلى قائمة المنتخب العراقي المشارك في البطولة. وتخلو القائمة من لاعبي الفريق المختارين لتشكيلة الأزرق، بالإضافة إلى العماني أرشد العلوي الذي التحق هو الآخر بمنتخب بلاده. وخاض الكويت أمس تدريباً على ستاد الميناء بقيادة مدربه البحريني علي عاشور.

في المقابل، وجه نادي الميناء الدعوة لبعض لاعبيه السابقين للمشاركة في المباراة مثل أحمد فرحان (الشرطة)، حمزة عدنان (القوة الجوية)، مرتجى عادل ناصر وعمار عبد الحسين (دهوك)، وعباس بديع (النفط)، حسين فلاح (نفط الوسط). وتعذرت مشاركة نجم الميناء السابق علي حصني بسبب مغادرته إلى دبي لإكمال مراحل علاجه بعد الإصابة في إحدى مباريات الشرطة بالدوري الممتاز.

