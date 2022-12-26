نهائي أردني - تونسي في «النخبة العربية للتنس للزوجي»

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تقام مساء اليوم المباراة النهائية لمسابقة زوجي الرجال ضمن بطولة النخبة العربية الثانية للتنس، على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، وتجمع بين الثنائي التونسي محمد عزيز دقاز واسكندر المنصوري من جهة، والثنائي الأردني عبدالله شلباية وموسى القطب على الجهة الأخرى، على أن تسبقها مواجهات الدور نصف النهائي لفردي الرجال، والتي تنطلق في الرابعة عصرا.

وتختتم البطولة مساء غد بإقامة المباراة النهائية لفردي الرجال، على أن تسبقها مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، وشهدت النسخة الثانية للنخبة العربية للتنس مشاركة 23 لاعبا من 10 دول عربية.

وجاء ختام دور المجموعات مثيرا في أغلب مبارياته، وشهد أكبر مفاجآت البطولة، بخروج المصنف الأول التونسي إسكندر المنصوري بعد حلوله ثالثا في المجموعة الأولى، إثر خسارته من المغربي ياسين الدليمي في مواجهة مثيرة بمجموعتين لواحدة 6-2، 5-7، و 6-4، ليتأهل الدليمي والمصري أكرم السلالي في المركزين الأول والثاني، فيما تأهل عن المجموعة الثانية بنجامين حسن، ومحمد صفوت، وعن المجموعة الثالثة تأهل عبدالله شلباية، وحسن ابراهيم، فيما حجز مقعدي المجموعة الرابعة محمد عزيز دقاز، وكريم مأمون.

من جانبه، أشاد أمين السر العام للاتحاد الكويتي للتنس ومدير البطولة فالح العتيبي بالجهود الطيبة التي يقدمها رئيس مجلس إدارة الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر، وحرصه الدائم على متابعة كافة تفاصيل البطولة من خلال تواجده الدائم في مقر البطولة، وبما يضمن معه استمرارية النجاح، وقال: «تسير البطولة وفق البرنامج الزمني المعتمد مسبقا، وبتعاون كبير من قبل جميع اللاعبين، واللجان العاملة، ونقدر جميع الجهود المخلصة التي ساهمت بظهور بطولة النخبة العربية للتنس بأفضل صورة ممكنة، وبما ساعد الأبطال العرب على الظهور بأفضل المستويات الفنية».

وأشار العتيبي إلى أن البطولة شهدت العديد من المفاجآت الفنية، التي قلبت الموازين والتوقعات، وخاصة من قبل نجوم مصر، والمغرب، وهذا يدلل على التطور الكبير الذي يشهده التنس العربي، «ونأمل مزيدا من التقدم والتطور للتنس العربي في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة».

من جهته، أكد المصنف الأول في البطولة التونسي إسكندر المنصوري بعد خسارته وخروجه من دور المجموعات أن المنافسة جاءت صعبة بين اللاعبين العرب في أغلب المجموعات، وقال: «لم أكن أتوقع الخروج المبكر من الدور الأول، ولا أستطيع الانتظار للعودة العام المقبل للمنافسة على لقب البطولة من جديد». وأشاد المنصوري بالتنظيم الاحترافي الذي شهدته البطولة منذ يومها الأول، مضيفا: «سعدت بالمشاركة في أقوى البطولات العربية للتنس، وحظيت بتجربة ثرية بجميع تفاصيلها، وقد استمتعت كثيرا باللعب على مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، والذي يعد الأفضل في الشرق الأوسط والعالم».

