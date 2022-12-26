27 إصابة في سقوط مدرج على جماهير «سوبر السلة المصري»

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سقط جزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري على المشجعين خلال مباراة «زعيم الثغر» أمام الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة السلة بصالة د. حسن مصطفى. وعقب سقوط المدرج هرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير كما توافدت عربات الإسعاف إلى الصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر لنقل المصابين إلى المستشفى. وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد بنتيجة 67-45.وأسفر الحادث عن سقوط حوالي 27 إصابة بين جماهير الاتحاد من بينها حالة خطيرة وتم نقلها جميعا إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج اللازم.