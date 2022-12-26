السؤال الأهم.. ما بدائلكم للنفط؟!

الاخيرة

عاشت الكويت حوالي 3 قرون ونصف القرن من دون نفط ومن دون زرع أو ضرع، وكان عيشها وبقاؤها قائمين على معطيين: الأول مقدار الحريات الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية وسط محيط جغرافي قائم.. دولتين دينيتين مؤدلجتين هما الدولتان العثمانية والصفوية اللتان تسببت حروبهما التي لا تنتهي بالضرائب الباهظة والحجر على المعتقدات.

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المعطى الآخر للعيش هي الضرائب والرسوم المنخفضة التي ساعدت التجار ورجال الأعمال على الاستقرار بالكويت ومن ثم تشجيع عمليات الغوص والاتجار باللؤلؤ وخلق أكبر أسطول مراكب تجاري «خاص» بالإقليم، حيث كانت الغلة تُزرع بالهلال الخصيب بالعراق وتقوم السفن الكويتية الخاصة بلعب دور السندباد في إيصالها إلى مشارق الأرض ومغاربها وإحضار المياه والمواد الغذائية إلى الكويت، لذا لم يتعرض بلدنا للمجاعات والعطش إلا ما ندر في تاريخه الطويل، وسترجع الكويت خلال سنوات وعقود قليلة إلى ما كانت عليه، أي دولة دون مداخيل - النفط المحتم انخفاض اسعاره - بشكل دائم مع انخفاض الطلب عليه وتحريم وتجريم انبعاثاته دولياً.

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ضمن مسار مدمر غريب مضاد للعقل والمنطق والمصلحة الوطنية ومستقبل الأجيال القادمة تقوم السلطات الثلاث في الكويت بمحاربة معطيات وأعمدة العيش دون نفط، فالحريات الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية تتقلص بشكل كبير، حتى بدأت هجرات كويتية لقطاع الأعمال والمبدعين للاستقرار بالخارج، كما أن الضرائب والرسوم بدأتا تزدادان بنسب مجنونة وغير مدروسة بدل من أن تقلا لخلق المركز المالي والتجاري الموعود، وقطاع التجار ورجال الأعمال يضربون ضرب غرائب الإبل، في حين تفرش لهم الدول الشقيقة السجاد الأحمر للانتقال إليها.

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هل يشكل ما نراه من تشدد وتعصب وانغلاق وضرب شديد لقطاع الأعمال الصغير منها والكبير تشجيعاً أو قتلاً من الوريد إلى الوريد لمستقبل الكويت؟! وما البديل بنظر جهابذة التشدد وقصر النظر لمداخيل النفط الذي استعدت له دول الخليج الخمس عدا بلد... احنا غير وعش يومك وانس غدك!

