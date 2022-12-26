ثورة فنية ضد «نتفليكس»

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أعلن نجما هوليود بن أفليك ومات ديمون تأسيس منصة جديدة للإنتاج السينمائي تحت اسم «أرتست إكوِتي» Artist Equity، وهي شركة إنتاج مستقلة بتمويل قيمته 100 مليون دولار من شركة «ريد بيرد كابيتال بارتنرز» وهي شركة استثمارية خاصة تعمل على بناء شركات سريعة النمو برأسمال مرن وطويل الأجل بالشراكة مع رجال الأعمال. وبرر النجمان اقتحامهما مجال الإنتاج بمحاولة الحفاظ على صناعة الأفلام التي باتت في خطر داهم، بسبب ما تقوم به منصة «نتفليكس» Netflix، وقال بن أفليك إن صناعة الفيلم عمل إبداعي بحاجة إلى وقت ومجهود ولا يشبه ما تقوم به نتفليكس من إنتاج ما يقرب من 50 فيلما كل عام، وهو ما يؤدي إلى إهدار قيمة أفلام مهمة تحتاج إلى وقت ومجهود لتخرج بالصورة التي تستحقها. وكان عدد من نجوم هوليود والمخرجين والكتاب عبّروا عن عدم رضاهم عن أجورهم في عصر منصات البث، التي تضر بعقودهم المالية، خاصة بعد رفض تلك المنصات مشاركة الفنانين إيرادات نجاح الأفلام.