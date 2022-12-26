عهود الرومي.. أول وزيرة للسعادة في العالم

ديوان Diwan

عهود الرومي.. وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل في دولة الامارات وهي اول وزيرة دولة للسعادة في العالم، تملك خبرة متميزة في مجالات الاقتصاد والتطوير الحكومي والادارة، بالاضافة الى السياسات والاستراتيجيات والابتكار الحكومي وقيادة المبادرات والمشاريع الحكومية الاستراتيجية مما اهلها لشغل العديد من المناصب الحكومية. ولدت عهود الرومي في بيئة وطنية خصبة، فوالدها خلفان الرومي شغل مناصب عديدة في الحقائب الوزارية المختلفة، حيث كان يعمل وكيلا لوزارة التربية والتعليم، ثم أصبح وزيرا للصحة، ووزيرا للشؤون الاجتماعية ثم وزيرا للإعلام والثقافة، وقد اقتبست من والدها الشخصية الريادية والقيادية،

بالرغم من صغر سنها، استطاعت بفترة قصيرة أن تثبت نفسها في عالم الأعمال، وشغلت العديد من المناصب الحكومية وغير الحكومية في مختلف المجالات.

تخرجت الرومي في جامعة الإمارات العربية حيث نالت درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة، ثم حصلت على شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة، كما أنها كانت من ضمن خريجات برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة .

وتمتلك عهود الرومي خبرة كبيرة في مجالات عدة مثلا الاقتصاد والإدارة وقيادة المبادرات والمشاريع الحكومية، والتطوير الحكومي، وهذا أهلها لأن تشغل مناصب عدة حكومية مهمة، فقد شغلت منصب مديرة البحوث الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، ثم أصبحت فيما بعد المديرة العامة للسياسات الاقتصادية في المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم . كما تشغل الرومي أيضاً منصب رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وهي الجهة الحكومية الاتحادية المنوطة بها مسؤولية تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعضوة في مجلس الإمارات للتنافسية وعضوة مجلس إدارة مكتب فخر الوطن ومجلس أمناء مؤسسة متحف المستقبل.

وتشرف الوزيرة على مكتب رئاسة مجلس الوزراء والعديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية المنطوية تحته، أهمها تطوير مئوية الإمارات 2071 وتنسيق ومتابعة تنفيذ رؤية الإمارات 2021، بالإضافة إلى الإشراف على استراتيجيات والابتكار الحكومي وبرامج تطوير الخدمات الحكومية وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ونظام إدارة الأداء الحكومي ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وبرنامج قيادات حكومة الإمارات.

وفي عام 2016، شغلت عهود الرومي منصب وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة وكان أوّل منصب وزاري على مستوى العالم تم استحداثه في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، كما تم اختيار عهود الرومي لعضوية مجلس ريادة الأعمال العالمي التابع لمؤسسة الأمم المتحدة عام 2015، لتكون أول شخصيّة عربيّة تحصل على هذه العضوية، كما أنها عضوة مجموعة القيادات الشابة العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس منذ عام 2012، واختارتها مجلة فورتشن ضمن قائمة أهم 50 شخصية قيادية على مستوى العالم عام 2017، لتكون الشخصية العربية الوحيدة في القائمة، وذلك تقديراً للإنجازات الريادية التي حققتها.

وقبل انضمامها لوزارة شؤون مجلس الوزراء، شغلت عهود الرومي عدداً من المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية وحكومة دبي، حيث تولت منصب مديرة إدارة السياسات الاقتصادية في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، كما ترأست لمجموعة من فرق العمل المكلفة بتطوير الاستراتيجيات الحكومية، من ضمنها فريق القطاع الاقتصادي لاستراتيجية حكومة دبي وفريق استراتيجية الحكومة الاتحادية. كما شغلت أيضاً منصب مديرة إدارة بحوث الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي،

وترى عهود الرومي أن الأجندة الرقمية العربية، التي يتم تطويرها بالشراكة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا وجامعة الدول العربية، تمثل مشروعاً رئيساً ومهماً لتعزيز التحول الرقمي الحكومي في المنطقة العربية.

وتؤمن الرومي أن العالم يشهد تسارعاً غير مسبوق في وتيرة التغيير، مدفوعاً بالتكنولوجيا الرقمية وحلولها المبتكرة التي اختصرت عقوداً من التطور في سنوات قليلة، والتي من المتوقع أن تتسارع بشكل أكبر في المستقبل، وأن من المهم جداً للحكومات أن تواكب هذا التطور لمواجهة التحديات وتحويلها إلى منظومة فرص ترتقي بأدائها وتنعكس إيجاباً على المجتمعات، مشيرة إلى أهمية تطوير وتفعيل الأجندة الرقمية بمنظور شامل لكل مجالات العمل الحكومي سواء في السياسات أو التشريعات أو نماذج الأعمال أو حتى الهياكل التنظيمية.

وتؤكد الرومي ان حكومة دولة الإمارات تؤمن بأن تحقيق التحول الرقمي يتطلب تطوير منهجيات عمل جديدة، وبناء عقلية رقمية حكومية، تستثمر في فرص العالم الرقمي وتحولها إلى عناصر أساسية في منظومة العمل، بما يسهم في الانتقال من رقمنة الأعمال إلى تبني الرقمنة أساسا في التفكير والتصميم الحكومي.

وتقول الرومي المتغيرات والمستجدات التي يمر بها العالم، تحمل العديد من التحديات لمبادرات ومشاريع التحول الرقمي، التي تتطلب من صانعي السياسات الحكومية في المنطقة العربية العمل على مبادرات ومشاريع لتطوير القدرات والمهارات الرقمية لموظفي الحكومات، مشيرة إلى أن تسريع التحول الرقمي يتطلب تعزيز التعاون والشراكات الهادفة بين الحكومات على مستوى المنطقة، وتوسيع دائرة الشراكات الرقمية مع رواد التكنولوجيا في القطاع الخاص.

سيرة مهنية متميزة

في عام 2015، تم اختيار الرومي لعضوية مجلس ريادة الأعمال العالمي التابع لمؤسسة الأمم المتحدة، لتكون أول شخصيّة عربيّة تحصل على هذه العضوية.

عضوة مجموعة القيادات الشابة العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس منذ عام 2012.

في عام 2017، اختارتها مجلة فورتشن ضمن قائمة أهم 50 شخصية قيادية على مستوى العالم، لتكون الشخصية العربية الوحيدة في القائمة، وذلك تقديراً للإنجازات الريادية التي حققتها.

عضوة في مجلس أمناء مؤسسة متحف المستقبل.