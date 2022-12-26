«خط غاليري» تقيم أسبوعاً فنياً تفاعلياً بالتعاون مع «360»

ديوان Diwan

في إطار مشاريع المسؤولية المجتمعية التي تقدمها مختلف الجهات في القطاع الخاص، لا سيما تلك التي تعتمد على الابتكار التسويقي وطرح الفن والثقافة بشكل مغاير وفريد، قدمت «خط غاليري» بالتعاون مع 360 الكويت المجمع التجاري الشهير التابع لمجموعة التمدين العقارية معرضا فنيا مليئا بالفعاليات والأنشطة ذات العلاقة تحت اسم «رحلة» حيث تم إقامة المعرض في منطقة الواحة داخل المول والتي تتمتع بتصميم معماري مميز.

وقدم المعرض خمس محطات متنوعة لعرض تاريخ بعض الفنون والإرث الثقافي المستخدم في الكويت لخمسة أشياء، مستعينا بمصادرها التاريخية ومعتمدا على فريق متكامل من مصممي وحرفيي «خط غاليري» الشركة الرائدة في تصميم الهدايا والكماليات منذ 2014، حيث استمتع زوار المعرض لمدة أسبوع كامل بمشاركة العديد من الفعاليات مثل الرسم بالطابعات الخشبية التقليدية والختم الشمعي مع كتابة الرسائل، بالإضافة إلى حفر الأسماء على البخور وختاما بتجربة أصناف الشاي، وما يجمع بينها كلها معلومات تاريخية عميقة عكست صورة الكويت الحضارية وتاريخها العريق الذي يعبر عن مدى العمق الثقافي الذي تمثله الكويت.

وأشار الدكتور أحمد عيسى العومي الشريك المؤسس لـ «خط غاليري» إلى أن معرض رحلة هو أسبوع فني تفاعلي للاحتفاء بفن وثقافة وتاريخ الكويت، واستطعنا من خلاله ايصال اللمسة الفنية وتراثنا الأصيل إلى جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحه عن طريق تقديم منتجات ومعلومات مستوحاة من ثقافتنا الكويتية والعربية والإسلامية، حيث يعد المعرض تجربة فريدة في التسويق الذكي للقيم التي تتبناها «خط غاليري» من الاعتزاز بالثقافة والارتكاز على العمق الحضاري لأي منتج يتم تقديمه عبر علامتها التجارية ومنافذ بيعها.

واضاف أن مشاركة العديد من الفنانين الكويتيين في المعرض جعلت تجربة الزوار أكثر ثراء وحيوية، فن الايبرو مع الأستاذ حمود الجفران والخط العربي مع الخطاطة أريج السالم وتاريخ الشاي وأصنافه مع الشيف شريفة الجابر. شهد المعرض اقبالا كبيرا من رواد 360 مول واستقطاب العديد من الزوار العرب والأجانب وممثلين من الجهات الثقافية الذين أشادوا بالمحتوى المقدم والتجربة المبتكرة.

كما قام على المعرض فريق احترافي من خط غاليري و360 مول وعدد من الطلبة الجامعيين الكويتيين الذي قاموا بالإشراف والتنظيم لمحطات المعرض.

كما أشار العومي في ختام تصريحه إلى أن «خط غاليري» تقدم العديد من الحلول المبتكرة للمنتجات الفنية معتمدة على رؤية واضحة تسعى لها في تقديم الفن والتاريخ والثقافة بقالب معاصر، مستوحى من الماضي الجميل ومبتكرا لوقتنا الحاضر مثبتين بذلك القدرات الوطنية والإبداعات التي تقدمها، وأن هذا المعرض هو أحد المشاريع الرائدة التي تقدمها «خط غاليري» للمرة الأولى منذ 2014 ليكون تجربة فريدة وثرية ضمن خطتها السنوية وتحقيق أهدافها المرجوة.

