تسليط الضوء على التوعية البيئية والتنوع البيئي

ديوان Diwan

قال عضو مجلس إدارة المركز العلمي ومديره العام بالوكالة الدكتور حمد الياسين إن الأسبوع الرابع من فعاليات «شهر العلوم في الكويت» سيسلط الضوء على التوعية البيئية والتنوع البيولوجي تزامنا مع أصداء الاتفاق تاريخي بشأن التنوع البيولوجي في مؤتمر الأمم المتحدة «الأطراف 15 » بمونتريال الذي دعا إلى حماية 30 بالمئة من كوكب الأرض.

وأضاف الدكتور الياسين في تصريح صحافي أن المركز العلمي «أحد المراكز التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي» سيستضيف هذا الأسبوع معرض «مصور الحياة البرية للعام» المعار من متحف التاريخ الطبيعي- لندن الذي يستثمر حب الأطفال للحيوانات للتوعية بأهمية التنوع البيولوجي ويغرس فيهم مفاهيم المسؤولية البيئية بوسائل جمالية. وأوضح أن «التقدم العلمي للنشر»، وهو أحد المراكز العلمية التابعة للمؤسسة سيعرض أحدث إصداراتها وهو كتاب «الفراشات» في ورشة تفاعلية بالتعاون مع «مركز صباح الأحمد للموهبة» التابع للمؤسسة بهدف تحبيب المشاركين بالقراءة والعلوم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، مبينا أن الفعالية ستشرح دورة حياة الفراشات وأنواعها وموائلها.

وقال الدكتور الياسين انه بشراكة وثيقة مع الهيئة العامة للبيئة وفريق عدسة البيئة الكويتية التطوعي وبمشاركة من شركة «دي جي آي فالكون الكويت» ستقام فعالية لرصد طيور النحام الكبير «الفلامينغو» في شواطئ الكويت قرب المنطقة الحرة باستخدام الطيارات من دون طيار «درونات» بهدف تقريب مفاهيم أهمية الحفاظ على الموائل للجمهور وللتعريف بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والنطاق الإيكولوجي.

وأفاد أن الأسبوع الختامي سيشهد أيضا استمرار فريق الغوص التطوعي في تقديم فعالياته الأسبوعية المرحة لتثقيف الأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية ومخاطر الشباك الأشباح «المهملة» على الحيوانات البحرية والأسماك.

وأضاف أنه خلال أيام الأسبوع ستعرض «شركة شيري الغانم» السيارة الكهربائية الصديقة للبيئة في المركز العلمي للتوعية بالفوائد البيئية لمثل هذه السيارات، مبينا ان العديد من الأبحاث اظهرت أن السيارات الكهربائية أكثر كفاءة لأنها حتى لو كان عليك شحن سيارة كهربائية باستخدام الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري فإن كفاءة استهلاك الوقود في السيارة الكهربائية أعلى بنسبة 4 بالمئة من كفاءة سيارة البنزين.

وعن المحور الصحي للأسبوع الختامي من شهر العلوم أوضح أنه سيسلط الضوء على داء السكري والوقاية منه حيث ستقيم الجمعية الطبية الكويتية في مجمع الافنيوز يومي 30 و31 ديسمبر.

