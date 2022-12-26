انطلاق معرض «BLOOM».. فعالية خاصة بالاستدامة في برج نورية

ديوان Diwan

انطلق معرض بلوم وهي فعالية خاصة بالاستدامة بالتعاون مع شركة سيدز وهي شركة خاصة ومنصة الكترونية يختص نشاطها بالتطبيقات الخضراء والصديقة للبيئة وتعد الاولى من نوعها في الشرق الاوسط كمنصة الكترونية.

يضم معرض بلوم ورش، ستيشن، رسماً حياً وموسيقى حية في بنيد القار برج نورية.

وقالت يسر المطوع احد منظمي بلوم: «المعرض عبارة عن مكان جمعنا فيه اصحاب المشاريع الصغيرة بالاستدامة و الاشياء صديقة للبيئة وايضا أقمنا ورش عمل تثقف الناس.

وتزيد من التوعية لهم على الاشياء المستدامة التي يستطيعون عملها، فقد وصلنا لمرحلة يجب فيها توعية الناس بان الاشياء التي تحدث حولنا ليست جيدة، والعالم يزداد سوءا ويتدمر تدريجيا».

لذا اردنا عمل قطعة فنية كبيرة بالتعاون مع شركة ليماك للإنشاءات المسؤولة عن مشروع مطار الكويت الدولي . سوينا شيئاً اسميناه «experience» تعني التجربة مواد اعدنا تدويرها للفن ووضعناها في معرض ليتعرف عليها الناس وكيفية استخدام مواد نتخلص منها ونعيد استخدامها مرة اخرى بطريقة مفيدة للبيئة.

عدد المشاركين 20 مشتركاً بالاضافة الى القهوة المشاركة ايضا منتجاتهم صديقة للبيئة.

تم اختيار المشاركين بعناية فائقة لتقديم افضل الافكار في المعرض والاستفادة منها بشكل صحيح.

