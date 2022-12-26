ماركات.. عرفناها.. وعشقناها

ديوان Diwan

كاميرات كوداك

ظهرت اول فوتوغرافية عام 1839 عندما اخترع رجل فرنسي اول كاميرا، ولكن تطورت الكاميرات بعد ذلك بسرعة وفي جميع بقاع العالم، عندما قام «جورج ايستمان» بتطوير كاميرات التصوير، وطور فيلم التصوير الشفاف في عام 1900 وقدم للعالم كاميرات «كوداك» ووضع شعارا يقول «انت تضغط الزر ونحن علينا الباقي» وفي عام 1923 اصبح بمقدور اي شخص في اميركا واوروبا ان يشتري كاميرا من نوع كوداك.

وعرف اهل الكويت كاميرات كوداك في بداية الخمسينات مع الافلام الخاصة بها وهي على نوعين الاول تستطيع ان تلتقط 12 صورة به، والثاني وهو الاغلى ثمنا تستطيع التقاط 24 صورة، والكاميرا نفسها مصممة على صندوق مكعب «بوكس» ولها عدستان، اذا أمسكت الكاميرا بشكل طولي، تظهر الصورة مستطيلة واقفة بشكل رأسي، واذا أمسكت الكاميرا بالعرض فتحصل على صورة بالعرض، ويجب الانتباه للاضاءة لان كوداك في ذلك الوقت لم تكن مجهزة بفلاش للتصوير في حالة الظلام.

كان الرجل المصور يقف وتكون الشمس خلف ظهره، وتنير وجوه الناس المراد تصويرهم، ويجب ان يقف جميع الناس عند التصوير ثابتين دون حركة، اذ ان الحركة تقلل من وضوح الصورة، وكانت كاميرا كوداك وغيرها من الكاميرات تصول وتجول في جميع انحاء العالم، حتى ظهر التلفون الذكي الذي قضى على الكاميرات والراديو والتلفزيون وآلة التسجيل الصوتي واجهزة الفيديو.. والبقية تأتي.

يقال ان أول شخص دخل الكويت وهو يحمل آلة تصوير كان الكابتن شكبير المعتمد البريطاني لدى الكويت في العام 1909، وأول مصور فوتوغرافي اسمه الاسطى بدر السوري، الذي اتخذ جزءا من بيته مكانا للتصوير وكان بيته يقع في الصفاة خلف البنك البريطاني، وبدأ الاسطى بدر عمله في الكويت في العام 1935.

سيارة فولكس واجن

سيارة فولكس واجن ماركة من السيارات الألمانية الصنع المشهورة بقوتها ومتانتها، جاءت فكرة صناعة هذه السيارة عام 1944، عندما أمر الزعيم اودلف هتلر مصانع السيارات في بلاده بصنع سيارة شعبية صغيرة وقوية واقتصادية في استهلاك الوقود ويكون في مقدور اي مواطن اقتناءها.

بعد سنوات قليلة من صناعتها، وصل عددها الى اكثر من مليون سيارة، داخل وخارج ألمانيا، وسنة بعد اخرى اكتسبت هذه السيارة سمعة طيبة من حيث القوة والمتانة وقلة استهلاك الوقود، فصارت هذه سيارة الفقراء والاغنياء على حد سواء، والكويت عرفت هذه السيارة عن طريق وكيلها شركة بهبهاني للسيارات، وصلت الدفعة الاولى منها في منتصف الخمسينات، وزادت شعبيتها كثيرا في سنوات الستينات، وكان كل شاب كويتي يتوظف ويبدأ مشواره ويقبض اول راتب له، يسارع بشراء سيارة فولكس واجن من الوكالة رأسا ودون تأخير، وكانت تستخدم للذهاب الى العمل وفي ايام العطلات يخرج بها الشاب الى البر مع خيمة ومجموعة من الاصدقاء، وتطور الامر كثيرا عندما بدأ اصحاب هذا النوع من السيارات السفر في رحلة سياحية الى الدول الاوروبية خلال عطلة الصيف التي تمتد الى 3 شهور، هذه السيارة هي اسطورة اكثر مما هي سيارة، فكم فيلما سينمائيا اخرج عنها، ولها من الصور اكثر من جميع انواع السيارات مجتمعة، وبعد ان اوقفت ألمانيا صناعتها، انتقل المصنع الى البرازيل واصبحت السيارة الاولى رقم واحد لدى جميع فئات الشعب هناك.

ساعات وست أند..

من أشهر ماركات وأنواع الساعات التي عرفتها الكويت ساعات وست أند الشهيرة لوكيلها يعقوب يوسف بهبهاني، وهناك نوعان من الساعات وست أند رجالي ويكون عادة كبير الحجم دائري الشكل، أما النوع النسائي فيكون أصغر حجماً كثيراً من النوع الرجالي وهذا النوع لا يخلو من الرقة والنعومة والجمال، وكانت هذه الساعات خير هدية يقدمها الأب لابنه عند نجاحه في شهادة الثانوية العامة، أو عند زواج صديق أو قريب، وكان الأخوة الوافدون يقتنون هذه الساعات لتقديمهما لاهاليهم عند عودتهم إلى بلادهم، فكانت خير هدية لشخص عزيز عليك، وهذه الساعة كما هو معروف عنها أنها سويسرية الصنع وذات جودة ودقة عالية في حفظ الوقت، ولها سمعة طيبة في جميع أرجاء العالم، وبالذات بمنطقة الشرق الأوسط، واليوم يفخر هواة جمع القطع الأثرية القديمة والتحف (والأنتيك) باقتناء ساعة قديمة من ماركة ويست أند، وهي تساوي اليوم وهي قديمة، عشرات المرات ثمنها وهي جديدة يوم شرائها، وتأتي بعدها في الأهمية من حيث القيمة عند هواة التحف والأثار ساعات رولكس وأوميجا.

وكانت الساعات في تلك الأيام تحتاج إلى تعبئتها بالطاقة (الكوك) كل 24 ساعة وإلا سوف تتأخر في إعلان الوقت الصحيح وبعد ذلك تتوقف كلياً.

زجاجة النامليت

من الماركات التي عرفها أهل الكويت ماركة لمشروب حلو وأحياناً فيها شيء من الحموضة معروف باسم «النامليت» ويأتي هذا المشروب بزجاجة ذات عنق (كأغلب الزجاجات) ولكن توجد كرة من الزجاج وبواسطة الضغط تلق فم وفتحة الزجاجة حتى لا يسيل السائل من الزجاجة، وعندما يريد المستهلك شرب ما في الزجاجة ما عليه سوى الضغط بقوة على هذه الكرة الزجاجية فتسقط وتنزل إلى اسفل، وحين ذلك يمكن شرب السائل بداخلها.

وكان في الكويت الكثير من المقاهي والتي تسمى بـ «القهوة» بالرغم أن أغلب ما يشرب فيها هو الشاي ولا شيء تقريباً غير الشاي، وأحياناً تسمى «الجاي خانة» أو«الجيخانة»، وكل قهوة تحمل اسم صاحبها، ولكل قهوة زبائنها، فمثلاً كان على السيف في فرضة الجولان (الجولان نبات يطعم به الحيوانات) يملكها رضا تقي أشكناني، وهي من أقدم وأكبر المقاهي في البلاد.

وهي عبارة عن عريش كبير من الجندل والمنقور، وكان أغلب زبائنها من النواخذة والبحرية والعمال والحمالين، يأتون في الصباح الباكر ليتناولوا وجبة الفطور ثم يذهب كل واحد منهم إلى عمله، وكانت متعة الزبائن عند الاستراحة من عناء العمل تناول زجاجة من النامليت.

والمعروف أن أهل الكويت لم يعرفوا الشاي، إلا في بداية القرن العشرين عندما ازداد سفر الكويتيين إلى الهند للتجارة، ومشاهدة الهنود وهم يشربون الشاي مع الحليب وشيئاً من الخبز في كل ساعات اليوم، وأول من جلب الشاي إلى البلاد النوخذة عيسى العبدالجليل، إن شراب النامليت مصنوع من الماء والسكر وروح الليمون (أي خلاصة عصير الليمون) وهو من المرطبات الأولى الشهيرة والمرغوبة لدى الأهالي، فافتتح عبدالغفار بوشهري معملاً لصناعة وتعبئة مشروب النامليت يدوياً في زجاجات.

