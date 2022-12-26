عبيد.. آخر هندسة

ديوان Diwan

عندما يُذكر اسم عبيد الشمري على مسامعك، تستحضر على الفور كلمات الإبداع والجمال الكروي، فلم يكن بذلك اللاعب الذي فقط يمارس الكرة او يجري في الملعب بل كان مهندساً يجيد التخطيط الهندسي على المستطيل الاخضر سواء مع نادي القادسية او المنتخب الوطني بل يصل الى اعلى درجات الجمال وعلامات التميز التي كانت تلازمه منذ صغره عندما مارس هوايته في الفريج او بالمدرسة وحتى بعد انضمامه لنادي الصليبخات بحكم قربه من سكنه. فقد كان مميزا منذ بداية مسيرته.

واصبح الكل يتابعه ويتردد اسمه ما بين المتابعين في بداية الثمانينيات واستمر باللعب مع الصليبخات مع فريق تحت 14 و16 سنة بالرغم من عدم قدرة فريقه على تحقيق بطولة آنذاك الا ان عبيد كان لافتاً للانظار وهذا ما مهد له الطريق للخروج من الصليبخات حيث لعب مشرف الفريق عبدالرحيم الكندري دورا مؤثرا بذلك بكونه كان محبا للقادسية ورأى ان لاعبا بقدرات عبيد لن يكون قادرا على الابداع في الصليبخات الذي يفتقر للكثير من العوامل التي تساعد عبيد من البروز.

ففي احدى المباريات ضد القادسية استطاع عبيد ان يقدم اداء طيبا مما دفع بالمرحوم فاروق ابراهيم الذي كان يتولى تدريب فرق القادسية تحت 17 سنة ان يصر على ضمه وبعدها نظم المشرف عبدالرحيم الكندري مباراة ودية مع القادسية وكأنها بمثابة التجربة النهائية من اجل الاقتناع بموهبة عبيد.

وحينها زاد الاصرار لدى القدساوية وبدأت التحركات الفعلية من قبل الادارة من اجل الحصول على كتاب الاستغناء من الصليبخات وفي تلك الفترة كان من الصعب ان يخرج اللاعب من ناديه.

ووقتها كان مجلس ادارة الصليبخات منحلا وتدير النادي لجنة مكونة من المرحوم علي شعبان واحمد فليطح وسعد النبهان واخذت المشاورات تسير بشكل سريع، وكان لتدخل النجم الدولي جاسم يعقوب في الموضوع دور مؤثر، حيث تربطه علاقة صداقة مع المرحوم علي شعبان بجانب جهد المرحوم يوسف المشاري وعبدالمحسن الفارس لتسهم في النهاية الحصول على خدمات عبيد رسميا في مطلع الثمانينيات ليصبح لاعبا في صفوف فريق تحت 17 سنة بنادي القادسية.

انطلاقة من الصغر مع القادسية

ومنذ تلك اللحظة بدأ التغيير على حياة عبيد حيث انضمامه لنادي بمكانة القادسية صاحب الجماهيرية العريضة اصبح واقعا خاصة انه يعشق النادي منذ صغره ومن محاسن الصدف ان لاعبه المفضل كان المرحوم فاروق ابراهيم الذي اشرف على تدريبه، إذ منحه الراحل فاروق اهتماما كبيرا بعدما لمس عن قرب الامكانات التي يتمتع بها حيث سعى لتطوير قدراته ما انعكس ايجابيا على عبيد ليؤكد بأنه نجم قادم من اجل التألق واستمر باللعب مع فرق تحت 17 و20 سنة. وفي موسم 82-83 حدث أمرا لم يكن يتوقعه عبيد عندما تمت الاستعانة به للعب مع الفريق الاول، وهذا الامر ليس سهلاً على لاعب لم يتجاوز عمره 16 عاما وليس لهذا الحد بل انه سيتدرب مع جاسم يعقوب وفيصل الدخيل فهما من عمالقة الكرة ليس على الصعيد المحلي بل قاريا حيث النجومية البراقة التي يتمتعان بها والمكانة العالية.

وقد وجد عبيد كل الدعم منهما ومن بقية اللاعبين الكبار وهذا ما وضعه تحت الضغط ولتأتي المشاركة الاولى مع الفريق الاول امام الكويت الذي يضم عددا من نجومه آنذاك مثل احمد الطرابلسي ووليد الجاسم وسعد الحوطي وعبدالعزيز العنبري ومحمد شعيب وغيرهم لتزيد الضغوط عليه وهذا شعور ينتاب اي لاعب بسن عبيد.

ويشارك مع فريق كبير وبحضور جماهيري ومن سوء الحظ ان القادسية خسر بتلك المباراة 2 - 3. ومن بعد تلك المباراة اخذ المدرب البرازيلي بنيرو يشركه في المباريات على فترات لاقتناعه بامكانياته وفي نفس الوقت من اجل اكتساب الثقة في النفس.

ولقد كان عبيد يظهر حضوره من مباراة لأخرى ويجد الدعم من قبل النجوم الكبار، كما ان الجماهير القدساوية اصبحت تتفاءل بوجوده عطفا على المستويات التي يقدمها رغم صغر سنه خاصة انه يمتلك القدرات الفنية الرائعة سواء في المراوغة اوتمرير الكرات الهجومية الجميلة والحاسمة للمهاجمين.

وبما ان الاصفر حينها لم يستطع تحقيق البطولات لكن كانت الجماهير القدساوية تشبع غرورها بالاستمتاع بما يقدمه عبيد ومعه عبدالعزيز حسن من فواصل فنية اقل ما يقال عنها انها تدخل السعادة في نفوس المتابعين.

وظلت هذه الحال طوال فترة الثمانينيات وكثيرا ما تأثر الاصفر من تغيير المدربين وابتعاد عدد من النجوم المؤثرين بالاضافة لعدم استطاعة البدلاء من الوجوه الجديدة ان تسد هذه الخانات وتحديدا في خط الدفاع وحراسة المرمى، ولكن بقي عبيد من العلامات الثابتة والمميزة بجانب فيصل الدخيل وعبدالعزيز حسن ومؤيد الحداد ومحمد ابراهيم وراشد بديح بعد اعتزال جاسم يعقوب.

وكانت عودة الاصفر لمنصات التتويج في 1989 بعدما بدأ النادي بالاعتماد على العناصر الشابة بجانب اصحاب الخبرة بقيادة فيصل الدخيل.

ومنهم عبيد ليكون التتويج بكأس الأمير اولى البطولات بعد غياب دام عشر سنوات ومن عقبها مضى الاصفر بحصد البطولات وبتألق فعلي من قبل عبيد الذي كان العلامة الفارقة في الكثير من المناسبات ولدرجة ان الجماهير القادساوية تهتف باسمه كلما تأزم الوضع حيث صيحة «ياعبيد ياعبيد» تعتبر من الصيحات الراسخة بالاذهان ومازالت الجماهير تتناقلها وترددها وهذا يعكس مدى النجومية التي كان يتمتع بها وفي نفس الوقت انه كان لا يرد طلبا لجماهير الاصفر فكثيرا ما يحسم الامور ويسعد الجماهير عبر كراته الذكية سواء بالتسجيل اوبصناعة الفرص عندما شكل ثنائياً مع حمد الصالح حيث سببا ازعاجا للمدافعين ومن قبله مع محمد ابراهيم ومؤيد الحداد وكذلك علي بوسويهي.

محور خطط لوبانوفسكي

ومثل هذه الموهبة التي انطلقت منذ الصغر نحو التألق من البديهي ان يكون لعبيد تواجد مع المنتخب.

وان عانى من تقلبات اوضاع الازرق ومن تصرفات المدربين، حيث وضعه البرازيلي خوزيه روبرتو ضمن حساباته ليضمه لمنتخب الشباب المشارك

في بطولة كأس فلسطين 1983 في المغرب ولم يحقق النتائج المرجوة وبعدها بعام شارك المنتحب في التصفيات الآسيوية التي اقيمت في الدمام ومعه عدد من اللاعبين مثل عبدالعزيز الهاجري وجابر الزنكي وفرج نفاع وغيرهم ونظرا لوجود العديد من اللاعبين الكبار مع المنتخب الاول لم ينل عبيد فرصة المشاركة في منتصف الثمانينيات.

ولكن 1987 اختاره المدرب الوطني صالح زكريا لمنتخب تحت 23 سنة وخاض عددا من المباريات الودية والهدف من تشكيل هذا الفريق بناء منتخب ليكون رديفاً للمنتخب الاول.

وهذا مافتح له الطريق ليكون ضمن قائمة الازرق المشاركة في تصفيات كأس آسيا 1988 التي استضافتها ماليزيا وتحت اشراف المدرب البرازيلي ميغيل بريرا، ووقتها كانت تضم صفوف الازرق عددا من النجوم الكبار امثال محبوب جمعة ونعيم سعد وسمير سعيد وعادل عباس ومؤيد الحداد ووليد الجاسم وغيرهم وهذه المشاركة الاولى له مع الازرق.

ولذلك كان يتطلع من اجل اقتناص تلك الفرصة وسعى جاهدا من اجل ذلك، وقد اشركه المدرب في عدد من المباريات التجريبية في المعسكر التدريبي الذي سبق التصفيات..

لكن لم يشركه الا في مباراة الاردن انتهت بالتعادل السلبي وعقبها استعان به ميغيل للعب مع المنتخب الرديف الذي شارك في كأس العرب التي اقيمت في الاردن صيف 1988 وكانت قائمة الازرق تضم خليطا من النجوم بجانب العناصر الشابة واعتمد عليه كأساسي وظهر حينها عبيد بصورة مقنعة لكن ما يدعو للاستغراب ان ميغيل استبعده من نهائيات كأس آسيا التي نظمتها قطر 1988.

كما استمر بتجاهله حتى في تصفيات كأس العالم 1990 دون اي مبرر ليعاني عبيد الكثير من تجاهله رغم ان صفوف الازرق حينها كانت محتاجة للاعب من نوعية عبيد حيث القدرة على صناعة اللعب في خط الوسط.

وبعد قرار استبعاده من قبل ميغيل بدأ عبيد بنيل الفرصة مع الازرق من قبل المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه حيث منحه البرازيلي اوتاسيليو الفرصة في بطولة الصداقة والسلام وعندما تولى مواطنه فيليب سكولاري المهمة اثناء الاستعداد لـ «خليجي 10» لم يستغن عنه بل حرص على ان يكون من اللاعبين الذين يعتمد عليه لانه يدرك تماما الامكانيات التي يتمتع بها بكونه يشرف على تدريبه في القادسية.

ولكن سكولاري يتبع نهجا متغيرا في المباريات وفقا لطبيعة الخصوم يتم على اثره اختيار التشكيلة وخاصة انه يخوض بطولة لها اعتبارات مختلفة ومن ثم لا يريد سوى تحقيق الفوز.

ولذلك جاءت مشاركة عبيد متقطعة حيث شارك امام العراق 1-1، كما زج به بديلا عن ناصر الغانم في لقاء قطر 2-0، وفي اللقاء الاخير امام الامارات لعب اساسيا ومع ذلك كان عبيد حاضرا بما قدمه من عطاء مساهما في التتويج باللقب الخليجي.

وفي بداية التسعينات وبعد تميزه الذي انفرد به عن الجميع كان من العناصر الاساسية في قائمة الازرق وظل يصول ويجول في المستطيل الاخضر.

ويسجل الاهداف التي تندرج تحت ماركة عبيد التي تدخل السعادة في نفوس المتابعين، واعتبره الاوكراني فاليري لوبانوفسكي من الاوراق المؤثرة لديه من خلال بناء خطة اللعب بكونه يؤمن بقدراته الفنية والمهارية.

وبالمقابل لم يخيب عبيد الظن به بل استطاع ان يقوم بادوار ايجابية بتنفيذها بالشكل المثالي وتجلى ذلك كثيرا في آسياد هيروشيما 1994 التي احتل بها الازرق المركز الثالث.

ظلم ماتشالا

لكن يظل تعامل التشيكي ميلان ماتشالا معه عندما استلم مهام تدريب الازرق خلفا للوبانوفسكي من المحطات التي اثرت عليه ولحق به ظلم كبير اتفق عليه جميع المتابعين حينها وكان في تلك الفترة الازرق يخوض تصفيات كأس آسيا 1996 ولعدم قناعة البعض من المسؤولين بالاتحاد بما يقوم به المدرب الراحل لوبانوفسكي قرروا اقصاءه والاستعانة بماتشالا وهذا ما حدث عقب الهزيمة من قطر 1-3 في اللقاء الودي وكان الازرق تنتظره مباراتان امام لبنان بما انه سبق ان تعادل مع تركمانستان 2-2 وفاز 2-0، وبعدما تسلم المهمة ماتشالا ابقى عليه واشركه امام سورية وايران في المباراتين الوديتين واصطحبه معه للمعسكر التدريبي الذي اقيم في قبرص قبل مواجهة لبنان في بيروت واشركه في لقاء تجريبي مع احد الفرق وفاز بها 3-1 وسجل هدفا الا انه حدث غير المتوقع بعدها حيث قام بتجاهله في المباريات التجريبية وعندما جاءت مواجهة لبنان في بيروت لم يكن عبيد من ضمن التشكيلة وحينها حدثت ردة فعل غاضبة في الشارع الرياضي على اتخاذ مثل هذا القرار وخصوصا ان عبيد كان يعد الاكثر تميزا وفقا لما يقدمه من مستويات مع الاصفر في تلك الفترة. لكن ماتشالا كان يبرر وقتها بأنه ليس بحاجة لجهوده ولايتناسب مع خططه وان كانت غير مقنعة وبدا ان الامور لم تقف عند ذلك ففي لقاء العودة في الكويت امام لبنان وبعد المباراة قامت الجماهير بحمل عبيد واطلقت هتافات الاحتجاجات.

سواء على الاتحاد او ماتشالا واظهرت ان عبيد مستهدف وهناك من يريد ان يقصيه متعمدا عن المنتخب وان ذلك حدث بالفعل. وظل عبيد في عيون عشاقه نجما لايشق له غبار لم تقلل من نجوميته تلك التصرفات الظالمة، ويعد عبيد من آخر الفنانين الذين يجيدون الرسم الجميل على مساحات المستطيل فالتمرير السحري عادة له، وهز الشباك بالاهداف الرائعة تخصصه وهما اختزال لما يمتلكه من صفات كروية متعددة فمنذ رحيل عبيد لم تقدم الملاعب الكويتية لاعبا من طينته.

هداف وصانع

يتميز عبيد بتسجيل الاهداف من الكرات الثابتة ولديه العديد من الاهداف الرائعة سواء مع النادي او المنتخب ومن ابرزها الهدفان اللذان سجلهما في مرمى الاردن في البطولة العربية في سورية 1992على مدار الشوطين من كرات ثابتة وكذلك هدفه في شباك مكاو في تصفيات كأس العالم وكذلك هدف رائع في مرمى العربي 3-3 بمسابقة كأس الأمير.

ويجيد عبيد المرواغة والتمرير الجميل وصناعة الهجمات ولقد استطاع ان يشكل ثنائيا متفاهما مع حمد الصالح من خلال تمويله بالكرات الطولية مستغلا سرعته في الانطلاقة إذ نتجت عنه الكثير من الاهداف الحاسمة، كما ان عبيد سجل عدة اهداف من كرات متحركة واجملها في مرمى السالمية في منتصف الثمانينات وكذلك في مرمى النصر.

صناعة الأهداف في آخر مباراة

استمرت ابداعات عبيد حتى في مباراة اعتزاله امام العربي في الدوري عام 1998 عندما صنع هدفين جريا على عادته احدهما على رأس علي بوسويهي وآخر لحمد الصالح من كرة ارضية لتنتهي المباراة 3-1 بعد ان أضاف هاني الصقر الهدف الثالث.

أسرة رياضية يجمعها عشق القادسية

ينتمي عبيد لاسرة رياضية يجمعها حب القادسية حيث لعب معه في الفريق الاول اشقاؤه احمد وعادل لعدة سنوات، في حين لم يستمر شقيقه حامد باللعب، اما شقيقه الآخر نهار فاتجه لمزاولة كرة الطائرة بالنادي حتى وصل للفريق الاول.

لكن نظرا لظروف عمله فضل الابتعاد، كما ان ابناءه عبدالله ومحمد وعبدالعزيز لعبوا لفرق القادسية الا انهم لم يواصلوا اللعب حيث تفرغوا للدراسة. فاروق وسكولاري والتأثير عليه يعد المدرب المرحوم فاروق ابراهيم من اكثر المدربين الذين اثروا بالايجاب في مسيرة عبيد الكروية حيث حرص على دعمه والقيام بتدريبه وتطوير قدراته بالاضافة للبرازيلي فليب سكولاري. لدرجة ان الراحل فاروق وسكولاري كانا يدربان عبيد على كيفية تنفيذ الكرات الثابتة التي كان يجيدها بإتقان.