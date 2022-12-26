سعدنا بلقائكم وشكراً لرعايتكم ومشاركتكم وحضوركم

ديوان Diwan

لقد أسعدني اللقاء بنخبة من أبناء الكويت البررة من الذين نذروا أنفسهم وسخروا جهودهم وعملوا على تقدم ورقي دولة الكويت في شتى المجالات، وثلة من الفائزين في مسابقات الجائزة لعام 2022م، حيث تم تكريمهم في الحفل الختامي لفعاليات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م برعاية معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، م. مي جاسم البغلي، وبحضورها الراقي الذي أضفى على الحفل التميز، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين والناشطين في مجالات العمل التطوعي والخيري والإنساني.

شكراً من أعماق قلوبنا لكل من شارك ودعم وحضر فعاليات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م، أحد مشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار.... شكراً واحتراماً وتقديراً وعرفاناً لكم جميعاً.

• معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية م. مي جاسم البغلي.

• أبناء الكويت البررة والفائزون بالمسابقات المختلفة من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

• اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية الكويتية.

• المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

• الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي.

• رابطة الأدباء الكويتيين.

• الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

• جمعية الكاريكاتير الكويتية.

كما نؤكد بأن هذا التكريم وضعنا أمام تحد كبير ومسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والإنساني والخيري، وشكل لنا حافزاً لمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهداف المبرة في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي بين شرائح المجتمع وأطيافه كافة، وختاما يسرني أن أتقدم بتحية إعزاز وإكبار إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الأمين حفظه الله على ما يوليانه من رعاية متميزة لكل القضايا المجتمعية في دولتنا الحبيبة، متمنياً أن يستمر اللقاء معكم دائماً وأبداً ودولة الكويت تزهو بمعالم ومظاهر النهضة والتقدم والرقي في شتى المجالات.

