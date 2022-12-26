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بلدية الأحمدي: خصومات على الشركات المتقاعسة في نظافة «أم صفق»


أكدت البلدية في ردها على الشكوى التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق أم صفق رقم 309 الرابط بين الوفرة ومدينة صباح الاحمد السكنية  بشأن النفايات والحيوانات النافقة، أن إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الأحمدي قامت بتحريك آلياتها ومعداتها وتم تنظيف الموقع بالكامل علما بأن هذا الطريق مدخل للبر وغير واضح. وأشارت إلى قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بتنظيف الموقع بالكامل فضلا عن التنبيه على المفتشين بتفعيل الدور الرقابي وعمل خصومات على الشركة لتقاعسها في اداء الأعمال المنوطة بها من خلال تطبيق بند الجزاءات في العقد المبرم مع البلدية.


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