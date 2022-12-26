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وطن النهار

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سمو أمير البلاد عزَّى بايدن بضحايا العاصفة الثلجية


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت عددا من الولايات الأميركية والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير كثير من المرافق العامة والممتلكات الخاصة، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية، متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأميركية وشعبها بدوام التقدم والازدهار.


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