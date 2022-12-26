وزير العدل: دليل شامل لإجراءات هيئة تعزيز النزاهة

وطن النهار

أكد وزير العدل وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبد العزيز الماجد، سلامة أداء الهيئة القانوني بعد الاطلاع على تقرير تفصيلي بشأن الدعاوى القضائية والاحكام الصادرة بشأنها ومبرراتها.

وأوضح في بيان صحافي خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر، يوم أمس أن المجلس بحث بنود جدول الأعمال واطمأن على أن بيانات التقرير كشفت عن أن المنازعات المدنية تركزت في انهاء حالات الشيوع عن طريق بيع العقارات في المزاد العلني وكلها حقوق قانونية مترتبة على التركات لصالح الورثة أو الشركاء، كما تركزت الاحكام المتعلقة بالمديونيات المترتبة على المشمولين بالرعاية من المتوفين والمحجور عليهم في ديون ثابتة وفق عقود ملزمة واجبة السداد ومنها القروض البنكية ومديونيات الشركات والتي تم اثبات استحقاقها أمام السلطة القضائية وبعد استنفاد جميع درجات التقاضي.

وأضاف الماجد أن المجلس استعرض الدليل الشامل للإجراءات الذي أصدرته الهيئة ويتضمن 1101 اجراء لمعاملات 107 وحدات في الهيئة، مشيرا الى أن تلك الإجراءات ستكون محل تطوير وتقييم ودراسة مستمرة مبنية على الملاحظات الواردة من الإدارات صاحبة الاختصاص.

وفي مجال الاستثمار كشف الماجد عن أن المجلس استعرض إيضاحات بشأن إيرادات استثمارات الهيئة خلال الشهور التسعة الاولى من العام 2022.

