الخالد: ذوو الهمم ركيزة من ركائز المجتمع

وطن النهار

ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الرعاية السامية التي توليها دولة الكويت قيادة وحكومة لأبنائها وبناتها من ذوي الإعاقة، والتي تتعاظم يوماً بعد يوم وتترجمها جهات الاختصاص على أكمل وجه، لنجني جميعاً ثمارها عاماً بعد عام محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وخلال حضوره ورعايته ليوم محافظة الأحمدي الرابع للوفاء لذوي الإعاقة الذي نظمته محافظة الاحمدي تحت شعار «إبداعات وهمم» بالشراكة والتعاون مع مجمع كويت ماجيك والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وشركة البترول الوطنية KNPC، وبدعم من بنك برقان، جال الخالد على مقار الجهات المشاركة التي وصلت الى نحو 25 جهة رسمية وأهلية وتطوعية معربا عن اعجابه بتنوع المشاركات وحرص المشاركين على تقديم أفضل ما لديهم من ابداعات ومهارات ومنتجات يدوية وفنية وتراثية.

وجدد الخالد التأكيد على اعتزازه شخصياً واعتزاز محافظة الأحمدي الدائم بذوي الإعاقة الذين يمثلون ركيزة من ركائز المجتمع، وأنهم كانوا ومازالوا وبإذن الله سيظلون في بؤرة الاهتمام وهذا استحقاقهم، فيكفينا فخراً أن إنجازاتهم تتوالى محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأضاف: تتضاعف سعادتنا بأن يكون تنظيمنا ليوم محافظة الأحمدي للوفاء متزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، متوجها بجزيل الشكر والتقدير لجميع الجهات المنظمة والداعمة والمشاركة، سائلاً المولى سبحانه أن يحقق الملتقى أهدافه المرجوة، وأن يسدد خطى الجميع لرفعة شأن وطننا الحبيب كل في موقعه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، انه نعم المجيب.

مهارات وابتكارات

ومن جهتها أكدت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هنادي المبيلش أهمية هذه الفعاليات ومساهمتها في دمج ذوي الاعاقة بالمجتمع بابراز وعرض ابداعاتهم ومهاراتهم وابتكارات فنية وعلمية.

وأوضحت أن شهر ديسمبر حافل بالفعاليات التوعوية والرياضية والاجتماعية الخاصة بذوي الإعاقة معربة عن سعادتها باهتمام الجهات الرسمية وغير الرسمية بهذه الفئة العزيزة على الجميع، وأشادت بتنظيم محافظة الاحمدي ليوم الوفاء لذوي الإعاقة ونجاحها في دعم هذه الفئة وزيادة الوعي بأهمية ادماجهم في الحياة الاجتماعية والتي تعتبر جزءا من حقوقهم المجتمعية.

ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس ادارة مجموعة عدنان الصالح التجارية هاشم عدنان الصالح، جهود محافظة الاحمدي لتنظيم الفعاليات المجتمعية التي تعكس اهتمام الكويت بجميع فئات المجتمع، مؤكدا حرص مجمع كويت ماجيك على المسؤولية المجتمعية والمساهمة في تنظيم الفعاليات التي تدعم هذا التوجه بالتعاون مع الجهات الرسمية والاهلية.

وأشاد بالاهتمام المتنامي بذوي الاحتياجات الخاصة والسعي المستمر الى دمجهم في المجتمع، منوها الى استمرار مجموعة الصالح في هذا النهج المجتمعي ومشاركتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات ودعمها مستقبلا.

‏وبدورها، أعربت المدير الأول للاتصالات والمسؤولية الاجتماعية لشركات التسويق والاتصالات بمجموعة بنك برقان حصة النجادة عن سعادتها بالاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 من أجل دعم تلك الفئة وضمان حقوقهم.

