4 فائزين بجائزة «سالم العلي للمعلوماتية»

وطن النهار

كشفت جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية عن أسماء الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورتها الثانية والعشرين 2022، وبينت أن هذه الجائزة اقتنصها أربعة فائزين اثنان من الكويت واثنان من الوطن العربي؛ فمن الكويت فاز كل من: شركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر وفيصل عبد الرحمن الشايجي، ومن الوطن العربي: النيابة العامة من دولة قطر، وشركة سمارت ماد من الجمهورية التونسية.

من جهته، قال عضو مجلس الأمناء ورئيس اللجنة المنظمة العليا بسام الشمري: إن الجائزة تؤكد عاما بعد عام صحة رؤيتها التي طرحتها منذ انطلاقتها مع بزوغ فجر هذا القرن، والتي تجسدت بسعيها إلى إحداث التحول الرقمي في المجتمعات العربية عبر تشجيعها على هذا التحول وإذكاء روح التنافس في هذا المضمار.

وأكد على أن المعايير الفنية الموضوعية ذات الصلة بالتميز بالتحول الرقمي في التقنيات الرقمية واستخداماتها هي التي حسمت التنافس على جائزة المعلوماتية وأكسبت الفائزين حلاوة الفوز والاعتزاز بما حققته من سبق في هذا الميدان الذي تنافس فيه جمع من الجهات والأفراد من الكويت والوطن العربي فقد تألق الفائزون في البنى الرقمية والمنصات التقنية وصناعة المحتوى المعلوماتي، فشركة دار القبس للصحافة والطباعة والنشر هي جهة كويتية خاصة تميزت بالتحول الرقمي في المجال الإعلامي والابتكار في صناعة المحتوى الإلكتروني، وتفوق منظومتها الإعلامية عبر الكثير من الإنجازات، ومن أهمها: تصميم بنية رقمية متكاملة على أحدث المنصات العالمية، وموقعها الإلكتروني، والقبس بريميوم، وتطبيق القبس?الذكي، وقناة القبس على اليوتيوب. أما فيصل الشايجي فهو رائد كويتي تميز في مسيرته المهنية الرقمية عبر المساهمة بتأسيس البنى التقنية للمؤسسات الحكومية، ومن أهمها: مركز الكويت للمعلومات والميكروفيلم، الهيئة العامة للمعلومات المدنية عام 1982، مركز لهيئة المعلومات المدنية الكويتية في مملكة البحرين خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990، علاوة على أنه أول مواطن كويتي حصل على الماجستير في علوم الحاسب الإلكتروني عام 1972.

التحول الرقمي

وعلى مستوى الوطن العربي: فازت النيابة العامة في دولة قطر وهي جهة حكومية تميزت بالتحول الرقمي في المجال القضائي، وتقديم خدمات إلكترونية حديثة، وتحقيق كثير من الإنجازات، ومن أهمها: تصميم قاعدة بيانات موحدة، ميكنة دورة البلاغ الجنائي كاملة، نظام حماية الملفات باستخدام موجات الراديو، ومشروع المساعد الرقمي، علاوة على أنها تعد الجهة الأولى في دولة قطر بالامتثال لسياسة تأمين المعلومات القطرية. وشركة سمارت ماد الخاصة في الجمهورية التونسية التي تميزت في التحول الرقمي بالمجال الطبي وصنع إحدى أكبر المنصات الطبية التفاعلية المجانية؛ وتحقيق كثير من الإنجازات، ومن أهمها: الابتكار بواجهة المستخدم، واستقطاب ملايين الزيارات خلال السنوات الخمس الماضية.

