59 متقاعداً في «كاسكو» يشكون الظلم ويطلبون الإنصاف

وطن النهار

بعد أن ضاقت بهم السبل، واغلقت امامهم كل الابواب لم يجد 59 متقاعدا من موظفي الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» سوى مناشدة للمسؤولين ولمن يهمهم أمرهم من اجل انصافهم واعادة حقوقهم المشروعة اليهم، اسوة بزملائهم الذين تقاضوا مستحقات نهاية الخدمة كاملة غير منقوصة.

وقال الموظفون المتقاعدون في مناشدتهم: اننا مجموعة من الموظفين المتقاعدين تعرضنا للتعسف من قبل الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» حيث نعاني من المماطلة منذ عدة سنوات ولم نصرف باقي مستحقاتنا الخاصة بنهاية الخدمة وبالتحديد من السنوات 2019 الى 2022 بعد ان تم تعديل القانون من قبل مجلس الأمة.

وأضافوا: عددنا 59 موظفا يعولون 59 اسرة وليس لنا مطالب سوى صرف المتبقي من مستحقاتنا والموجودة لدى الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» بسبب تعنت الشركة وتحجج رئيس مجلس الادارة باللائحة الداخلية للشركة المنبثقة عن القانون 12/8/2008 التي حرمتنا مع حقوقنا بحجة ان السقف الاعلى للراتب وهو 2750 وهو عبارة عن 1500 + 1200 مع ان الدمج مخالف للقانون ولا يوجد نص يفيد بدمج السقف الاعلى للراتب مع التكميلي.

واضافوا ان اللائحة الداخلية التي وضعت في 8/12/2000 من قبل رئيس مجلس ادارة «كاسكو» خدمت اصحاب الرواتب العالية فوق 2700 دينار وظلمت اصحاب الرواتب الضعيفة حيث اعطت المبالغ كاملة لاصحاب الرواتب العالية اما الباقي وعددهم 59 من اصحاب الرواتب الصغيرة فقد اعطتهم نصف حقوقهم بسبب اللائحة حيث حصلوا على نصف نهاية الخدمة. ومضوا يقولون: نطالب بباقي حقوقنا لدى الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» حيث لا يوجد اي بند قانوني يحرمنا منه ونحن مع العلم بان هناك بعض الموظفين لجأوا الى المحكمة وكسبوا القضية ونحن لا نستطيع رفع قضية لأن المحامي يحتاج الى مبلغ كبير من المال لرفع قضية.

