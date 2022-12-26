«حماية البيئة» فازت بالمركز الأول في «البرامج» الوثائقية

وطن النهار

حصدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة المركز الأول لأفضل سلسلة برامج وثائقية للحياة الفطرية بمسابقة «التحديات التنموية العربية» التي نظمها مركز البيئة للمدن العربية التابع لبلدية دبي بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» وشبكة العمل المناخي بالعالم العربي.

وقالت د. وجدان العقاب رئيس الجمعية ومؤسس السلسلة إن اللجنة العلمية للمسابقة برئاسة د. خالد بدري مدير مركز البيئة للمدن العربية أعلنت وبالإجماع حصد الجمعية للمركز الأول لأفضل سلسلة برامج وثائقية لتوثيق الحياة الفطرية، مشيرة الى ان «السلسلة تنتجها وتقدمها الجمعية منذ 8 سنوات متواصلة.

