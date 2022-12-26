الكويت بلد التسامح والتعايش

وطن النهار

?

أعرب راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية القس عمانويل غريب عن شكره العميق للقيادة السياسية في الكويت وللشعب الكويتي وجميع من وصفهم بالاصدقاء على تهنئتهم بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وقال في تصريح له بمناسبة استقباله المهنئين بعيد الميلاد المجيد صباح أمس بمقر الكنيسة الانجيلية: ان توافد المهنئين بهذه المناسبة تعبير عما تتميز به الكويت من انفتاح وتسامح ديني، مشيرا الى ان ذكرى ميلاد السيد المسيح -عليه السلام- هي ذكرى للسلام والفرح والخير.

وأوضح ان تاريخ الوجود المسيحي في الكويت يعود الى قرون سابقة حيث ظهرت المسيحية في اوائل القرن الماضي في الكويت حيث جاء المرسلون من الكنيسة الاميركية لتقديم الخدمة الطبية: لافتا الى ان عدد المسيحيين المواطنين بلغ 290، مشيرا الى مشاركة المسيحيين المقيمين في هذه الاحتفالية وقال: نتمنى ان تسود روح المحبة والسلام في جميع انحاء العالم وفي الدول التي تعاني من كوارث وحروب في السنة الجديدة وان يكون عاما مليئا بالخير والبركة على الجميع.

تهنئة من القلب

ومن جانبه، قال راعي الكنيسة القبطية في الكويت القمص الانبا بيغول: ان هذه المناسبة هي مناسبة روحية وان التهنئة نابعة من القلب وليست من اللسان. واضاف: نهنئ الاخوة في كل مناسبة وفي كل مكان وزمان مسلمين ومسيحيين والكويت بشكل خاص واوضح ان هذه المناسبة هي مناسبات للتجمع وتبادل القيم الاجتماعية ونقلها للأجيال المقبلة.

وتمنى ان يكون العام الجديد عام فرح وسعادة ورخاء للجميع.

