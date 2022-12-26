السفير السوداني: أيادي الكويت بيضاء في كل دول العالم

وطن النهار

استقبل رئيس تحرير «النهار» عماد جواد بوخمسين صباح أمس سفير السودان لدى البلاد عوض الكريم الريح بلة، بحضور نائب رئيس التحرير سامي النصف.

وأثناء اللقاء أشاد بلة بالعلاقات الكويتية - السودانية التي أكد أنها تاريخية ومتجذرة، مشيراً إلى تواجده في الكويت نائباً لرئيس البعثة في عام 2013.

وأوضح أن الكويت ليست غريبة عنه وأنه تشرف بتمثيل بلده فيها، مشيراً إلى مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية في تمويل العديد من المشاريع التنموية في السودان ومنذ عقود طويلة.

وقال: الاستثمارات الكويتية في السودان قديمة والكويت من أفضل الدول التي لديها فكر استثماري دون وجود أي اجندة سياسية من وراء هذه الاستثمارات وتحدث عن المساهمات الكويتية ايضا في جنوب السودان ومن اهمها أكبر مسجد هناك، فضلا عن مستشفى الصباح.

وكشف عن تقديم طلب سوداني للصندوق الكويتي للتنمية لتمويل مشروع بناء مصنع لاستخراج الذهب من الصخور، مشيراً إلى أن ثروة بلاده من هذا المعدن كبيرة جداً.

وأشاد بالايادي الكويتية البيضاء في مساعدة السودانيين منوها إلى أن بلاده تسير نحو الاستقرار بعد التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بين مجلس السيادة والقوى المدنية السودانية.

وتحدث عن الامكانات التي يمتلكها السودان في المجال الزراعي والأراضي الخصبة التي يمتلكها السودان والتي تحتاج إلى مستثمرين، كما تطرق إلى علاقة بلاده بدول الجوار وخصوصا جنوب السودان وإثيوبيا، مشيراً إلى أن سكان جنوب السودان لا يزالون يحافظون على ثقافتهم العربية.

وتوجه بالشكر لرئيس التحرير ولجريدة «النهار» على متابعتها لاحداث السودان وحياديتها في نقل الأخبار.

ومن جانب آخر رحب بوخمسين بالسفير بلة مؤكدا أن منهج «النهار» هو المحافظة على العلاقات الطيبة مع الدول الصديقة والشقيقة، متمنيا للسفير بلة والسودان التوفيق والمزيد من الاستقرار وأن تكون السنة الجديدة 2023 سنة خير على الجميع.

من جانب آخر قدّم الكاتب د. يوسف شلاش البريك نسخة من رسالته العلمية التي تحمل عنون «الخطاب المجتمعي في الدراما التلفزيونية والمسرحية الكويتية» وحصل بموجبها على درجة الدكتوراه إلى رئيس تحرير«النهار» الزميل عماد جواد بوخمسين.

وأرفق د. البريك مع رسالته خطابا قال فيه:

بداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى السيد عماد بوخمسين على جهوده الكبيرة ووقفاته الخيرة وخطواته من أجل مساعدة المجتمع ودوره المشهود والفعال في خدمة الكويت وكذلك دوره الكبير والمعروف في الاعلام الكويتي في تكريس الهوية الوطنية ودعمه للخطاب الراقي والايجابي في المجتمع.

وأضاف وبما أني كاتب مقالات تحت عنوان «حقول مجتمعية» يسعدني أن اتوجه إليه بالشكر والتقدير على دوره الإعلامي والمتميز في الكويت بتخصيص منصة إعلامية هادفة ومحترمة في بلدنا الحبيب وهي جريدة «النهار» لنعبر جميعنا كتابا وصحافيين ومحررين عن ارائنا وعن طموحاتنا واحلامنا من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء الذي نعشقه ونسعى جميعاً الى الارتقاء به والاعلاء من شأنه وخدمته، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

واستطرد قائلاً: أتوجه بالشكر والتقدير الى الاستاذ الفاضل سامي النصف على اهتمامه وتطويره للصحيفة والخطوات السباقة التي خطاها بها ودفعها للامام لتكون من الصحف المتقدمة قراءة وانتشاراً في الكويت.

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى مدير التحرير الاستاذ الفاضل حسين الفضلي على جهوده الكبيرة في إثراء المواد الصحافية والتحريرية وجهوده الواضحة في تنفيذ وإخراج وظهور الصحيفة بالشكل الجميل والمشرف والرائع وحرصه الدائم على التواصل مع الجميع وبذل الجهود من أجل خروج الجريدة بشكلها الجميل الثري.

كما اشكر كل الزملاء والعاملين في الجريدة.

وختم بقوله: لقد سعدت بتقديم نسخة من رسالة الدكتوراه الخاصة بي الى رأس الهرم بجريدة «النهار» السيد عماد بوخمسين، وأولاً وأخيراً أتقدم بالشكر والتقدير للجهود الضخمة والكبيرة للعم جواد بوخمسين على دعمه وجهوده الإعلامية والخيرية في كل الاتجاهات وخطواته التي كلنا نعلم بها وخصوصاً وقفاته في كل الاتجاهات لاسيما النواحي المجتمعية، وأتمنى أن تستمر الجريدة في مسارها المتقدم والى مزيد من التطوير والارتقاء من أجل خدمة بلدنا الحبيب الكويت.

