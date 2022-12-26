ديوان المحاسبة: الكويت الأعلى خليجياً في معدلات التلوث

مال وأعمال

كشفت تقرير صادر عن «ديوان المحاسبة»، عن عدم وجود استراتيجية وطنية موحدة للتغير المناخي في الكويت، بل بعض الخطط المتفرقة الأمر الذي قد يؤثر على صحة الانسان.

واشار الى ان الكويت تعد الاعلى خليجياً في معدلات التلوث، حيث سجلت اعلى معدل وفيات بين دول مجلس التعاون بسبب التلوث.

وانتقد التقرير وزارة الصحة لعدم وجود قاعدة بيانات للبحوث الطبية والصحية والسياسيات البروتوكولية العلاجية، مع قصور في حصر مرضى الجهاز التنفسي، مما لا يمكنها من وضع خطة طارئ للتعامل مع التأثيرات الصحية الناجمة عن التغيرات المناخية. واشار الى عدم تفعيل معظم اختصاصات اللجنة الوطنية للتأهيل والتصدي لتأثيرات تغير المناخ، والكوارث البيئية على الصحة، ما يؤدي الى تباطؤ تنفيذ الاجراءات الواردة في الخطة الوطنية في الحفاظ على صحة الانسان وعدم تأهيل الجهات المعنية في التصدي للظواهر المناخية المختلفة.

ولفت الى عدم كفاية الاجراءت المتخذة من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في مواكبة وتيرة تزايد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه العذبة من خلال التوسع في استخدام الطاقة البديلة.

ودعا الى تطوير البنية التحتية لشبكة الامطار والطرق - والاسراع في تنفيذ المشاريع التطويرية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، مع اهمية التوسع في زيادة الغطاء النباتي بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والجهات ذات العلاقة من خلال مشاريع التشجير وانشاء الحزام الاخضر حول المدن السكنية، والمنشآت الحيوية.

