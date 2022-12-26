تخلي الصين عن «صفر كوفيد» يهدد بمخاطر صحية واقتصادية

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أدى اصرار الرئيس الصيني شي جين بينغ على الالتزام بما يسمى سياسة صفر «كوفيد» الى عزل الصين، فيما عادت الحياة في دول اخرى واجهت موجات تفشي اسوأ بكثير لما يقرب من الوضع الطبيعي قبل الجائحة.

بعد مرور 3 سنوات على توثيق اول حالة مصابة بفيروس كورونا، خففت الدولة بشكل كبير نظامها الصارم، الذي بلا شك انقذ حياة الكثيرين، لكنه ضغط بشدة على الاقتصاد وأثار احتجاجات في مدن رئيسة عدة. اثار التحوّل المفاجئ خلال فصل الشتاء، اضافة الى عدم حصول ما يكفي من كبار السن على اللقاح، مخاوف بشأن مخاطر حدوث موجة تفشي مدمرة.

عندما ظهر «سارس-كوف-2» (SARS-CoV-2)، الفيروس الذي يسبب «كوفيد- 19»، للمرة الأولى في اواخر 2019 بمدينة ووهان المركزية، اعتبرته الحكومة الحكومة الصينية تهديداً للصحة العامة لا بد من القضاء عليه بأي ثمن.

طلبت السلطات عزل المرضى والمخالطين لهم، بالاضافة الى الحجر الصحي لأي شخص وافد من خارج البلاد. اي موجة تفشي على المستوى المحلي قوبلت بوابل من الفحوص الموجهة وتتبُّع الاتصال والحجر الصحي للقضاء عليها وهي ما تزال في بدايتها، كما فُرضت اغلاقات على مستوى المدينة في بعض الأحيان عندما كان هناك اقل من 100 حالة.

يقرّ هذا النهج، الذي اصبح يُعرف باسم «التصفية الديناميكية» او صفر كوفيد الديناميكي، بحدوث اصابات، لكنه كان يهدف الى وضع حد لانتشارها. ازدادت صعوبة تحقيق ذلك الهدف، مع ظهور سلالات اكثر عدوى من الفيروس.

وبعدما سحبت السلطات في البداية العديد من قيود كوفيد اوائل نوفمبر، قامت السلطات في 7 ديسمبر بما هو اكثر من ذلك بكثير. يمكن للمصابين دون اعراض او بأعراض بسيطة، الذين يعيشون في منازل تفي بشروط معينة، عزل انفسهم في المنزل الآن، مما يسمح لهم بتجنب مخيمات الحجر الصحي التي ارهبت الناس، ويخاف البعض منها اكثر مما يخافون من الاصابة بـ«كوفيد».

فيما حصل قرابة 90% من السكان على اللقاح ضد كوفيد، وحصل عدد متزايد على الجرعات التنشيطية، فان المعدلات اقل لكبار السن، وهم اكثر فئة عرضة للاصابة بالفيروس.

