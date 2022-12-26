تضليل المستثمرين

مال وأعمال

اعترفت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة «أبحاث الاميدا» بأنها اشتركت مع مؤسس منصة «FTX» سام بانكمان فرايد في تضليل المقرضين بشأن حجم الأموال التي تقترضها الشركة من المنصة. وخلال جلسة استماع علنية في مانهاتن، ذكرت كارولين اليسون، ان «ألاميدا» تم منحها امكانية الوصول الى تسهيلات الاقتراض من «FTX» دون الحاجة الى تقديم ضمانات. وأشارت الى انها اتفقت مع سام بانكمان فرايد على اخفاء هذا الأمر عن المقرضين، وقاما بصياغة بيانات مالية خاطئة لاخفاء مبلغ اقتراض «ألاميدا». وأفرج عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة «FTX»، سام بانكمان فرايد، بكفالة قدرها 250 مليون دولار. وكان الادعاء الفيدرالي في نيويورك، وجه ثماني تهم لمؤسس بورصة «FTX»، بينها الاستخدام غير القانوني لايداعات العملاء لتمويل شركته الأخرى للعملات المشفرة وشراء عقارات. يأتي هذا في الوقت الذي يعاني المستثمرون في صناعة التشفير، بالفعل من «شتاء العملات المشفرة» الناجم عن انهيار «Terraform Labs» في مايو، وانهيار اكبر لبورصة العملات المشفرة «FTX»، التي اعلنت افلاسها في نوفمبر. فضلاً عن القاء القبض على مؤسسها سام بانكمان فرايد، في جزر الباهاما هذا الأسبوع بعد ان وجه المدعون العامون الأميركيون اتهامات جنائية ضده.